زوجة كونتي ترد على تهديد زوجها

واقعة أثارت وسائل الإعلام الإيطالية

ردت زوجة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، على التقارير التي تحدثت عن تلقيه جواب تهديد ووضعه تحت الحراسة من قبل الشرطة.

وخرجت عدة وسائل إعلام إيطالية بتقارير صباح السبت عن تلقب كونتي رصاصة ورسالة تهديد مجهولة المصدر، طالع هنا.

وكتب إليسابيتا موسكاريلو على حسابها بفيسبوك: "للتوضيح، تلك القصة عن الرصاصة ليس لها أساس من الصحة".

وأضافت: "في إيطاليا وسائل التواصل والإعلام سيئة، تصحو، تخترع، وتكتب، ولا تهتم بتأثير ذلك وتبعاته".

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وعلق إنتر في بيان أن كونتي لم يتلق الرسالة بنفسه، ولكن النادي هو من وصلت له، وأنه بدوره أبلغ السلطات المعنية.

وأوضحت "ANSA" أن السلطات المعنية قامت بفتح تحقيقًا رسميًا في الواقعة، وطلبت رفع البصمات عن الرصاصة لمعرفة مرسلها.

وسبق لكونتي العمل خارج إيطاليا في تجربة وحيدة كانت مع تشيلسي لموسمين قبل توليه قيادة النيراتزوري.