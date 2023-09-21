زوجة حارس ليفربول السابق تستنجد: "تلقيت 300 تهديد بالقتل!"

كميل جرابارا حارس ليفربول السابق يقابل بموجة عارمة من الانتقادات والتهديدات

كشفت زوجة الحارس البولندي كميل جرابارا الذي يحمي عرين كوبنهاجن الدنماركي حاليًا والذي خاض تجربة قصيرة في ليفربول، عن تعرضها لنحو 300 تهديد بالقتل من قبل جماهير جالطة سراي التركي.

وعقب فوز الفريق التركي على نظيره الدنماركي 2-1 في دوري أبطال أوروبا، كتب جرابارا عبر إنستجرام: "استحققنا الخروج بالنقاط الكاملة من هذا المللعب اللعين".

حاول الحارس البولندي تعديل ما كتبه وسط مفاجأته بالتعليقات السلبية العارمة من الجماهير التركية، لكن كان قد سبق السيف العذل!.

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زوجته دومينيكا روباك كتبت عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام، أنها تلقت نحو 300 تهديد بالقتل من قبل جماهير جالطة سراي عقب كلمات زوجها.

وأضافت: "من المؤكد أن هذا ليس طبيعيًا".. في إشارة إلى الضغوطات الكبيرة التي تمارس على زوجها عقب ما قاله بعد انتهاء المباراة.