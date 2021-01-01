زوجة تياجو سيلفا تسخر من العجز التهديفي لفيرنر أمام ريال مدريد

موسم محبط للمهاجم الألماني

رفضت إيزابيلا سيلفا زوجة المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، تفويت الفرصة، من أجل انتقاد مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر بسبب مستواه ضد ريال مدريد.

فيرنر يمر بفترة صعبة مع البلوز خلال هذا الموسم، حيث فشل في تكرار معدله التهديفي المميز مع فريقه السابق لايبزيج.

المهاجم الألماني ظهر بصورة سيئة، في المباراة التي تعادل فيها تشيلسي مع ريال بهدف لكل فريق، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وهو ما دفع زوجة زميله تياجو سيلفا، للسخرية منه ومن عجزه عن التسجيل أمام الفريق الإسباني.

وقالت إيزابيلا في فيديو على موقع "إنستجرام":" الأمر يحدث بشكل متكرر، في كل فريق نذهب إليه هناك مهاجم لا يسجل الأهداف، والآن جاء الدور على فيرنر، ما اسمه؟".

وأضافت:"كنا بحاجة إلى هدف واحد حتى نفوز بالمباراة لكن المهاجمين لا يريدون التسجيل ولا أفهم لماذا لا يفعلون ذلك".

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ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تثير فيها زوجة سيلفا الجدل، حيث سبق أن سخرت من تبديل أوناي إيمري مدرب باريس السابق لزوجها أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.