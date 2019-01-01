زهانج: إنتر أكثر من مجرد فريق

رئيس نادي إنتر يثني على عمل كونتي وماروتا ومشروع الفريق

قال ستيفن زهانج رئيس نادي إنتر الإيطالي إن مشروع الفريق يسير في الاتجاه الصحيح والكل يعمل وفق هدف واحد وهو إعادة النادي إلى القمة في إيطاليا وأوروبا من جديد.

وكان ستيفن زهانج قد تولى رئاسة النيراتزوري عقب استحواذ مجموعة زهانج الصينية المملوكة لوالده على النسبة الأكبر من أسهم النادي.

وحول الفترة الماضية، أشاد زهانج بالنجاح الذي تحقق مؤكدًا ضرورة الاستمرار في العمل بنفس الكفاءة من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت قبل بداية الموسم.

وأضاف: "ماروتا وكونتي يقومان بعمل جيد، لقد راهن عليهما النادي نظرًا لخبرتهما وقدرتهما على تقديم الكثير في الماضي، الكل يثق في قدراتهما هنا"

وتابع: "إنتر أكثر من مجرد فريق، الجميع هنا يتمتع بروح العائلة الواحدة، وهذا ما سيساعدنا على تجاوز الكثير من العقبات في طريق عودة النيراتزوري إلى القمة"

وأردف: "لا توجد خلافات داخل النادي كما يشاع، الكل يعمل من أجل هدف واحد، وكل وجهة نظر لأحد الأفراد هنا تقال من أجل خدمة النادي"

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يذكر أن إنتر يحتل وصافة الدوري الإيطالي في الوقت الحالي بفارق نقطة واحدة عن المتصدر يوفنتوس، كما يحتل المركز الثالث في مجموعته في دوري أبطال أوروبا.