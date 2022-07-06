زميل ميسي بديل ماركوس ألونسو في برشلونة!

اسم مرتبط بالنادي الكتالوني منذ سنوات

يعود اسم مرتبط ببرشلونة منذ مواسم مضت للارتباط أكثر بالنادي الكتالوني، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بحسم برشلونة لصفقة ماركوس ألونسو من تشيلسي.

مع تقدم جوردي ألبا في السن، يطمح برشلونة لإيجاد ظهير أيسر يكمل المسيرة في البلوجرانا.

ولذلك يعود اسم نيكولاس تاليافيكو للظهور من جديد على الساحة، زميل ليونيل ميسي في الأرجنتين ولاعب أياكس أمستردام، يعد الخيار الأول لبرشلونة إذا لم يأتِ ماركوس ألونسو، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

الظهير الإسباني يتبقى عام في عقده، ومع تصعيب رحيل سيزار أثبيليكويتا أيضًا، فإن برشلونة قد يتوجه بقوة هذه المرة لعقد الصفقة من هولندا.

الاهتمام بتاليافيكو ليس وليد هذا الموسم من قبل برشلونة، لقد كان مطروحًا في أكثر من مناسبة، وآخرها في موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

في هذا الوقت لم يكن من المتاح أن يجلب برشلونة تعاقدًا بخلاف فيران توريس، والباقي أتى في صفقات مجانية سواء أداما تراوري أو داني ألفيش أو بيير إيمريك أوباميانج.

المبلغ الذي طلبه أياكس لضم تاليافيكو لم يكن في المتناول آنذاك، ولكن الوضع يختلف حاليًا مع الرافعات الاقتصادية التي يتخذها النادي الكتالوني وسيلة للتعافي من أزمته.

أيضًا من العوامل التي ستؤدي إلى إتمام الصفقة، هو أن عقد تاليافيكو سينتهي مع أياكس هذا الصيف، وعليه فقد تم الاتفاق بينه وبين أياكس على أن رحيله حتى قبل إتمام التعاقد يشترط 5 ملايين يورو، قيمة يستطيع برشلونة تحملها بسهولة.

لكن يظل ماركوس ألونسو الخيار الأول لتشافي هيرنانديز، إذا لم يأتٍ، سيكون الأرجنتيني غالبًا في برشلونة.

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