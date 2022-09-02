زميل ميسي التاريخي يعترف: لا يستحق الكرة الذهبية.. إنه عام بنزيما!

الفرنسي يتفوق على أي مقارنات

رغم أنه من أكثر أصدقاء ليونيل ميسي وزملائه في الملاعب قربًا من الناحية الشخصية، إلا أن جوردي آلبا لا يملك إلا الاعتراف بأفضلية نجم ريال مدريد في العام الجاري.

هذا ما قاله ظهير برشلونة الأسطوري حول استحقاق الفرنسي كريم بنزيما لجائزة الكرة الذهبية في العام الجاري، معترفًا بأن الأرجنتيني لا يستحقها هذا العام.

ميسي هو حامل الجائزة في الوقت الراهن، وكذلك في 7 مناسبات وهو صاحب الرقم القياسي للحصول عليها، أمام منافسه الأول عليها في السنوات الأخيرة كريستيانو رونالدو بفارق كرتين ذهبيتين.

وفي تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، قال آلبا: "البالون دور؟ كنت دائمًا أقول إن ميسي يستحقها، ولكن هذا العام بنزيما هو من يستحقها".

الفرنسي يقدم مستويات مبهرة هذا العام مع ريال مدريد تعد الأفضل بلا منازع في مشواره، فقد سجل 44 هدفًا في 46 مباراة بقميص الملكي، منها 15 مرة في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا الذي قاد ريال مدريد لتحقيق اللقب الرابع عشر فيه.

ومع بداية الموسم الجاري، ساهم في منح ريال مدريد لقب السوبر الأوروبي، بعد أن كان أهم عنصر في التتويج بلقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني، ويستهل مع ريال مدريد حملة الدفاع عن اللقب بتسجيل 3 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.