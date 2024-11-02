زميل كريستيانو رونالدو "الأفضل منه" يتجه إلى عالم الإباحية!

كيف تدهورت مسيرته بكل هذه السرعة؟

على مدى العقدين الماضيين، أثبت كريستيانو رونالدو نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم الذين مارسوا اللعبة على الإطلاق. ولكن كان هناك وقت في مسيرته لم يكن فيه حتى أفضل اللاعبين داخل ناشئي سبورتنج لشبونة!.

في سبورتنج لشبونة، تدرج رونالدو في صفوف الفريق مع جناح آخر اسمه فابيو بايم. يتحدث الكثيرون حول أن بايم كان الأكثر موهبة بين الثنائي. لكن مسيرته أخذت منحنى هبوطيًا بشكل لا يصدق.

وفقًا لبايم، الذي يبلغ الآن 36 عامًا، كان مقدرًا له أن يصل إلى النجومية وأن يكون لديه مسيرة مهنية أفضل من رونالدو، لكن أخلاقه ومدى ولائه للعمل خذلاه.

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وأوضح بايم في مقابلة حديثة مع شبكة "جلوبو" البرازيلية: "لقد نشأنا سويًا وقضينا وقتًا طويلًا معًا، كنت اللاعب الأول في سبورتنج حينها، اختلف كل شيء حين ذهب إلى مانشستر، حينها لم يكن أحد يعلم أنه سيصبح ما هو عليه اليوم".

وأردف: "إنه الملك، وبايم لا شيء، الناس يقولون إنني كاذب ولم أكن أفضل منه، لكن الحقيقة أنني كنت أفضل منه والكل يعلم ذلك، كنت موهوبًا أكثر، لكن الموهبة لا شيء إذا لم يكن لديك الباقي!".

بل إن هناك تصريحات منسوبة إلى رونالدو نفسه قال فيها إن الناس لو كانوا يعتقدون أنه جيد للغاية، فعليهم أن يروا فابيو بايم، وذلك إبان فترة رونالدو الأولى في مانشيستر يونايتد.

ورغم أن مسييرته في 2008 مرت بمنحنى صعودي حين انضم إلى تشيلسي، فقد فشل بايم في الظهور بلقاء رسمي واحد، وهبط إلى الفريق الرديف قبل أن يرحل عن البلوز وتبدأ مسيرته في التلاشي داخل دووريات أقل كالأنجولي والقطري والليتواني والمجري قبل أن يعتزل تمامًا في 2021 بالدوري البولندي.

سلوك بايم خارج الملعب له دور فيما وصلت إليه مسيرته، فقد واجه اتهامات بالاغتصاب مرتين، الأولى في البرتغال عام 2012، والثانية في 2015 حين كان يلعب في ليتوانيا، وفي 2019 انتهى به الأمر في السجن بعد الاشتباه في تهريب المخدرات.

أمضى بايم عامًا في سجن كاكسياس في لشبونة، وكشف في مقابلة مع صحيفة ذا صن العام الماضي أنه تمكن من مشاهدة زميله السابق رونالدو وهو يتدرب من زنزانته، وأوضح: "من السجن، كان بإمكاني رؤية ملعب تدريب المنتخب البرتغالي".

بايم كان قد نشر فيما مضى أنه إذا كانت الكرة الذهبية جسم رجل واحد، وكان نصفها رونالدو، فلن يكون النصف الثاني ميسي، بل سيكون بايم نفسه، ورد حينها رونالدو قائلًا: "من هذا الرجل؟" عبر إنستجرام، لكن بايم قال إنها مزحة من زميله الأبق.

مؤخرًا، أعلن بايم أنه أصبح نجمًا إباحيًا، وقام بتصوير فيلمه الإباحي الأول في شهر سبتمبر، مضيفًا: "من الجيد أن تمارس الجنس وتحصل على المال!".