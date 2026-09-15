وفقًا لمعلومات Sport1 فإن مستويات اللاعب الكولومبي في هذا الموسم الفتيّ سببت حالة من "الحيرة". فقد برز دياز بشكل رئيسي في إهداره للفرص الكبيرة.

وقيل إن إدارة بايرن كانت غير راضية أيضًا بعد التعادل السلبي أمام شالكه 04، رغم أن دياز لم يكن الوحيد الذي افتقر إلى الحسم أمام مرمى حارس شالكه لوريس كاريوس. وفي الفوز الصعب بنتيجة 2-1 على إلفرسبرج الأحد الماضي، أهدر الجناح الأيسر فرصة ذهبية أخرى، وهو ما أثار حفيظة زميله يوسيب ستانيشيتش أيضًا.

عند التعادل 1-1، وضع ميكايل أوليسي الكرة ببراعة أمام دياز داخل منطقة جزاء الخصم في الدقيقة 67، لكنه أساء السيطرة على الكرة قليلًا في البداية ثم حاول دفعها إلى الشباك بكعبه. وربما كانت التسديدة المباشرة الخيار الأفضل أو التمرير لكين الخالي تمامًا من الرقابة.

ويبدو أن ستانيشيتش توقع ذلك أيضًا، وكما رصدت كاميرات التلفزيون، فقد رفع ذراعيه احتفالًا قبل أن يفشل دياز في تنفيذ لمسته الفنية. وبعد إهدار فرصة استعادة التقدم، ارتسم الغضب على وجه الدولي الكرواتي بأكمله قبل أن ينفجر بحدة.

ولم يكن هاري كين، الذي كان يقف على يمين دياز وربما كان يكفيه لمس الكرة فقط لدفعها في المرمى الخالي من تمريرة قبل محاولة الكعب، معجبًا هو الآخر بشكل خاص. فقد أوضح الإنجليزي ذلك تمامًا لزميله في خط الهجوم بعد ذلك، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني 2-1 بعد خمس دقائق بتسديدة من الدوران.

بايرن ميونخ: كم عدد الفرص الكبيرة التي أهدرها لويس دياز بالفعل؟

بالنسبة إلى دياز، ووفقًا لبوابة الإحصائيات FotMob، فقد كانت هذه الفرصة الكبيرة السادسة التي يهدرها في ثلاث مباريات في البوندسليجا. وفي دوري أبطال أوروبا (بودو/غليمت) وكأس ألمانيا (فيرل أوسنابروك)، كان يمكن، إن لم يكن يجب، أن يظهر اسمه على لوحة النتائج أيضًا. أما هدفه الوحيد هذا الموسم حتى الآن فجاء في مباراة الافتتاح أمام شتوتجارت ليحدد النتيجة النهائية عند 5-1، بعد أن كان قد أهدر فرصتين ذهبيتين قبل ذلك.

في موسمه الأول عقب انتقاله من ليفربول، اكتسب في بعض الأحيان سمعة كمهدر متسلسل للفرص، قبل أن يقلب دياز الطاولة ويتطور ليصبح واحدًا من أخطر المهاجمين في أوروبا بعدما سجّل 26 هدفًا وصنع 23. وبالنظر إلى حصيلته المتميزة طوال الموسم تقريبًا، كان عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية ماكس إيبرل متفائلًا بعد مباراة إلفرسبرج بأن دياز سيتمكن قريبًا من قلب الطاولة مجددًا.

وقال إيبرل: "هل يفترض بي، كمدافع سابق لم يسجل هدفًا قط (لم يسجل أي هدف في 104 مباريات في الدرجة الأولى و111 مباراة في الدرجة الثانية مع بوخوم وفورت وجلادباخ)، أن أخبر لوتشو دياز كيف يسجل الهدف بشكل أفضل؟ لوتشو لا يملك الزخم في الوقت الحالي"، مؤكدًا: "لقد أهدرنا عدة فرص اليوم. وفي مرحلة ما سينتهي جفافه أيضًا مرة أخرى."