زميل صلاح في ليفربول: نصائحه رائعة في الحميات الغذائية!

جوانب أخرى من احترافية الملك المصري

كشف لاعب خط وسط ليفربول هارفي إليوت عن طابع القيادة الموجود لدى نجم الفريق محمد صلاح، خصوصًا في النصائح التي يسديها للاعبي الفريق.

وتحدث إليوت عن تأثير صلاح عليه وعلى جاهزيته البدنية بشكل شخصي، مشيرًا إلى تدخل المصري بنصائح له حول نظامه الغذائي.

وقال إليوت في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "إفطاري كان يشتمل بشكل رئيس على الخبز مع الفول والأفوكادو، كنت أتناول الخبز في الصباح ولكنه كان خبزًا أبيض، الآن غيرت الخبز إلى البني الذي يعتبر أكثر فائدة من الناحية الصحية".

طريقة تقديم محمد صلاح النصيحة لإليوت

وأضاف: "صلاح ليس الشخص الذي يقول لك إنك تحتاج لفعل هذا الشيء أو ذاك ويكرر الأمر، إنه شخص يساعدك من خلال طرح النقاط الهامة في رأسك، ثم تذهب أنت لتفكر فيما ينبغي أن تفعل".

وأردف: "الآن هو دائمًا في تفكيري حين أرى هذه الأمور، دائمًا ما أفكر حول ما الذي هو عليه وبماذا نصحني؟ لقد أشار علي بتغيير العديد من الأشياء في حميتي الغذائية بهذه الطريقة دون أي تكرار أو إلحاح، هذا مثال واضح لما يمكن أن أصفه به".

وختم فخورًا بأنه يزامل لاعبين من أمثال صلاح وقال: "أن تملك هؤلاء اللاعبين هنا والفرصة للتعلم منهم أمر رائع، الكل يريدني أن أصبح أفضل ويعطوني النصح بطريقة رائعة، فيما يتعلق بالخبز وتقليصه من الطعام لا شك أن نصائح صلاح أفادتني".