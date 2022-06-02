زميل سون: نيمار قدوة الكوري.. ودعمناه بكل قوة أمام صلاح

زميل سون هيونج مين يتحدث عن بعض التفاصيل غير المعروفة عن الكوري

يعد الكوري الجنوبي سون هيونج مين من أفضل الأجنحة في العالم بالوقت الراهن، ورغم ذلك إلا أنه لا يزال ينظر بعين الإعجاب للاعب حالٍ، وهو البرازيل نيمار.

هذا ما كشف عنه زميل سون في توتنهام، وزميل نيمار في البرازيل، إيمرسون رويال، والذي أبدى بوضوح إعجاب الكوري الجنوبي بمواطنه نيمار.

إيمرسون قال في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "إنه يمازحني طيلة الوقت ويقول: تخيل لو كنت برازيليًا؟ كنت سألعب أنا ونيمار ولا أعرف من يلعب معنا!".

وأضاف: "إنه مشجع كبير لنيمار ويؤثر فيه بشكل كبير، يسألني بوضوح عن نيمار ويقول لي: هل يعرفني؟ فأقول له إنه بالتأكيد يعرفه لأنه نجم كبير".

وأردف: "لقد أخبرت نيمار أن يبدل قميصه معه في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية لأنه معجب به كثيرًا".

وعاد ليصف سون بقوله: "إنه شخص رائع يملك قلبًا عظيمًا وهو شاب مرح".

وعن المنافسة بينه وبين محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، قال سون: "لقد كنا نبذل قصارى جهدنا من أجل تمكينه من التسجيل، في نهاية كل مباراة كان المدرب يرى ما إذا كان صلاح قد سجل هدفًا أم لا.. كنا نقول له: هيا يا سون لا يتبقى لك سوى هدف!".

وأضاف: "الكل كان يحارب من أجل نجاحه لأنه لاعب استثنائي وشخص رائع، الطاقة التي منحها لنا كمجموعة رددناها له، إنه شخص يستحق الأشياء الجيدة فقط".

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