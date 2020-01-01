زميله: ماني لن يستمر طويلًا في ليفربول

هل يرتدي ماني قميص ريال مدريد في المستقبل القريب؟

كشف كايتا بالدي، لاعب السنغال، أن زميله في المنتخب لن يستمر طويلًا في ليفربول وقد ينضم إلى صفوف ريال مدريد.

التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية مغادرة ساديو ماني أو محمد صلاح فريق ليفربول في نهاية الموسم الجاري.

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ورغم تألق ماني، إلا أنّه بعيد كل البعد عن القمة في سلم رواتب ليفربول، بل يحصل على نصف راتب محمد صلاح.

وقال بالادي في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "بقاء ماني يعتمد على العديد من الأمور، ورغم أنني لا أعرف قراره، لكنني واثق من رغبته في التغيير خلال عام أو اثنين".

وتابع: "لا أعتقد أنّه يرغب في البقاء مع ليفربول إلى الأبد، إنّه فتى ذكي ويعرف الأنسب بالنسبة له، ولكن الأزمة أنّ في مدريد هناك العديد من الأسماء الكبيرة".

ورغم تصريحات بالادي، إلا أنّ ماني أكد في وقت سابق رغبته أن يكون أسطورة ونجمًا في ليفربول والدوري الإنجليزي مؤكدًا سعادته بما يقدمه في النادي ورغبته حصد الألقاب.

جدير بالذكر أنّ ليفربول كان قريبًا من الفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى بعد غياب دام 30 عامًا قبل توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.