زميله في ريال مدريد: تحدثنا مع فينيسيوس.. ولن ننقل له ما قاله أسطورة برشلونة!

البرازيلي يثير الجدل دائمًا..

خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، تحدث ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد عن زميله في الملكي فينيسيوس جونيور.

وكانت آخر مباراة جمعت ريال مدريد ببراجا في دوري الأبطال مسرحًا للقطة مثيرة للجدل بالنسبة للبرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أثار استفزاز لاعبي براجا وجماهير الفريق بلقطة استعراضية.

ثم تطرق أسطورة برشلونة كارليس بويول إلى فينيسيوس قائلًا إنه "لاعب عظيم لكن علي أن أنصحه بشأن بعض الأمور التي ستحسن استمراريته".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"لاعب رائع ولكن .." .. كارليس بويول يوجه نصيحة غالية إلى فينيسيوس!

ناتشو تطرق إلى الأمر برمته قائلًا: "لديه شخصية رائعة في الملعب، نتحدث معه كثيرًا بحيث يكون أهدأ ويقدم أفضل ما لديه ويكون أكثر إنتاجية".

وأردف عن تصريحات بويول بشأن فينيسيوس: "إذا كان عليه أن يوجه الحديث له، فليفعل ذلك بنفسه!".