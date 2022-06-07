زميله في الأرجنتين وباريس: ميسي قد يلعب كرة قدم خماسية في 2026!

ماذا يفعل النجم الأرجنتيني بعد 2022؟

تحدث لياندرو باريديس نجم وسط باريس سان جيرمان عن مستقبله في القلعة العاصمية، متناولًا مواطنه وزميله في الفريق ليونيل ميسي.

وقال باريديس عن مستقبله في حديقة الأمراء: "أنا باقٍ في باريس سان جيرمان الموسم المقبل" وذلك في تصريحات لراديو "لا ريد" الأرجنتيني.

كما تحدث عن احتمالية وصول مواطنه مارسيلو جاياردو إلى سدة تدريب باريس سان جيرمان قائلًا: "لا أعرف إذا كان الأمر أكيدًا أم لا، لا يزال لدينا مدرب نمنحه كل الاحترام، سوف نرى، وعلى كل فجاياردو مدرب عظيم".

"ميسي قد يلعب كرة قدم خماسية!"

وتحدث عن مواطنه ليونيل ميسي وزميله في المنتخب وباريس سان جيرمان قائلًا: "لا أتمنى أن يكون كأس العالم 2022 هو الأخير لميسي، من الصعب بالنسبة له أن يمكث لأربع سنوات وأن يلعب كأس عالم جديدًا، دعونا نرى إذا ما كان سيلعب كرة القدم الخماسية وسأحميه حينئذ في الميدان (ضاحكًا)".

وأردف جادًا: "سأكون أكثر سعادة إذا فاز ميسي بكأس العالم".

وتناول أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة بخلاف الأرجنتين قائلًا: "المرشحون الأبرز في قطر هم فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، بشكل عام سيكون كأس عالم صعبًا جدًا".

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