زميله السابق: تدريب جيرارد للاتفاق خطوة غريبة وتكسر قاعدة الإنجليز!

يراها خطوة غريبة ومفهومة في نفس الوقت

أبدى ريان بابل لاعب ليفربول السابق، تعجبه من انتقال ستيفن جيرارد عن أوروبا من أجل تدريب نادي الاتفاق السعودي.

دوري روشن السعودي يعيش طفرة هائلة خلال هذا الصيف، بقدوم العديد من النجوم الكبار مثل نجولو كانتي، كريم بنزيما، خاليدو كوليبالي وروبيرتو فيرمينو وغيرهم، وانضم لهم جيرارد كمدرب شاب في بداية مسيرته التدريبية.

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ومن جانبه علق بابل على هذه الخطوة في تصريحات لشبكة " talkSPORT":"بالطبع من الغريب والمدهش انتقال جيرارد إلى هناك، لأن أي مدرب إنجليزي يفضل البقاء في إنجلترا، ولكن في الوقت الحالي أشعر أننا اقتربنا من حقبة جديدة من المدربين واللاعبين الجدد".

وأضاف:"في النهاية نحن لا نعلم ظروف جيرارد وهل كانت كل السبل مغلقة أمامه قبل الانتقال للاتفاق، ولكني أشعر أنه لو ابتعد أي مدرب عن الصورة لفترة طويلة وأغلقت كل الأبواب أمامه ربما يكون وقتها بحاجة لاقتناص أي فرصة سانحة له".

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يذكر أن بابل سبق أن لعب مع جيرارد في ليفربول في الفترة من 2007 إلى 2011 قبل رحيله إلى هوفنهايم الألماني، ورحلته مع الملاعب لا تزال مستمرة حاليًا بتواجده في الدرجة الثانية للدوري التركي.