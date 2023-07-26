زميله السابق: تدريب جيرارد للاتفاق خطوة غريبة وتكسر قاعدة الإنجليز!

علي سمير
Steven Gerrard EttifaqGOAL AR - Getty
دوري روشن السعوديالإتفاقستيفن جيرارد

يراها خطوة غريبة ومفهومة في نفس الوقت

أبدى ريان بابل لاعب ليفربول السابق، تعجبه من انتقال ستيفن جيرارد عن أوروبا من أجل تدريب نادي الاتفاق السعودي.

دوري روشن السعودي يعيش طفرة هائلة خلال هذا الصيف، بقدوم العديد من النجوم الكبار مثل نجولو كانتي، كريم بنزيما، خاليدو كوليبالي وروبيرتو فيرمينو وغيرهم، وانضم لهم جيرارد كمدرب شاب في بداية مسيرته التدريبية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

ومن جانبه علق بابل على هذه الخطوة في تصريحات لشبكة " talkSPORT":"بالطبع من الغريب والمدهش انتقال جيرارد إلى هناك، لأن أي مدرب إنجليزي يفضل البقاء في إنجلترا، ولكن في الوقت الحالي أشعر أننا اقتربنا من حقبة جديدة من المدربين واللاعبين الجدد".

وأضاف:"في النهاية نحن لا نعلم ظروف جيرارد وهل كانت كل السبل مغلقة أمامه قبل الانتقال للاتفاق، ولكني أشعر أنه لو ابتعد أي مدرب عن الصورة لفترة طويلة وأغلقت كل الأبواب أمامه ربما يكون وقتها بحاجة لاقتناص أي فرصة سانحة له".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

يذكر أن بابل سبق أن لعب مع جيرارد في ليفربول في الفترة من 2007 إلى 2011 قبل رحيله إلى هوفنهايم الألماني، ورحلته مع الملاعب لا تزال مستمرة حاليًا بتواجده في الدرجة الثانية للدوري التركي.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

48433 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 26445كريم بنزيما
  • 3207خاليدو كوليبالي
  • 4320روبرتو فيرمينو
  • 2582نجولو كانتي
  • 5174مارسيلو بروزوفيتش
  • 6705صفقة أخرى
48433 الأصوات