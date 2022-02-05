زملاؤه بالجامعة فضحوه.. فضيحة تزوير أعمار إفريقية جديدة!

أثار الشاب النيجيري سيلاس نوانكو المنضم حديثًا إلى ميالبي السويدي الجدل والدهشة بسبب مظهره الذي لا يتناسب مع سنه الصغير.

العمر أحيانًا قد يكون خادعًا بالنظر إلى مظهر بعض لاعبي كرة القدم الذين يبدون أكبر كثيرًا من سنهم الحقيقي.

وهو الأمر الذي أجبر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي طرح هذا السؤال على الوافد الجديد، هل هذا عمره حقيقي؟

من هو سيلاس نوانكو؟

سيلاس نوانكو الذي يبلغ من العمر 18 عامًا انتقل إلى السويد من أجل الانضمام إلى ميالبي قادما من ناساراوا يونايتد بعدما لفت الأنظار إليه كونه هداف الدوري النيجيري.

وعند ظهوره في التقديم الرسمي، لم يصدق البعض عمره الحقيقي واتهموه بالكذب بشأن ذلك.

البعض من جامعة للعلوم والتكنولوجيا، تلاميذ وأستاذة ادعوا أنه التحق معهم بالجامعة والآخر يؤكد أن وثائق اللاعبون القادمون من إفريقيا تكون غير صحيحة في كثير من الأحيان.

المظهر في أحيان كثيرة يكون خادعًا، حيث يمكن أن تعطيك الصور إحساسًا بأن الشخص أكبر بكثير من عمره الحقيقي.

هذا يحدث أيضًا في عالم كرة القدم، ولعل آخر الأسماء التي لفتت انتباهنا إلى تلك الحقيقة الصادمة هو إندريك فيليبي الذي يبلغ من العمر 15 عامًا نجم نادي بالميراس البرازيلي، والذي أصبح حديث العالم في الفترة الماضية.

كيف هي مسيرة سيلاس نوانكو؟

وحصد نوانكو جائزة هداف الدوري النيجيري بعد أن سجل 19 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة مع ناساراوا يونايتد جنبًا إلى جنب مع تشارلز أتشيمن حيث تقاسموا الجائزة.

وانضم البالغ من العمر 18 عامًا إلى فريق ميالبي بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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