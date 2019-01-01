زلاتان يداعب أنشيلوتي وكبير إيطاليا

إبراهيموفيتش يفتح أبواب العودة للدوري الإيطالي مجددًا

يقدم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مستوى جيد في الدوري الأميركي وذلك منذ أن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولكن بالوقت الحالي يبدو أن نجم باريس سان جيرمان السابق يرغب في العودة للعب في الدوري الإيطالي مجددًا وربما يكون تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي أو في نادي آخر.

قال: "لدي علاقة رائعة مع أنشيلوتي، هو مدرب وشخص رائع وأنا كنت محظوظا للعب تحت قيادته، مع الأسف لم يستمر ذلك سوى لعام واحد ولكن أردت الكثير من السنوات معه وبالطبع لا أمانع العمل معه مجددًا".

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💢تم استبعاد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من تشكيلة منتخب فرنسا، وحل الحسن بليا مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ بدلًا منه. pic.twitter.com/ZtVOLklSMz — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 8, 2019

وتابع: "يوفنتوس أصبح وجه رائع للكرة الإيطالية في أوروبا، هو فريق كبير ويعامل نجومه بشكل جيد، أنا في صحة جيدة ويمكنني العودة للعب في إيطاليا وأيضًا في الدوريات الأخرى، سنرى ما سيحدث في الفترة المقبلة".

يذكر أن زلاتان قضى أوقاتًا رائعة في الدوري الإيطالي بالماضي حيث لعب لكبار البطولة يوفنتوس وإنتر وميلان، كما ارتدى قميص برشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.