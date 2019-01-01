زلاتان الجديد يرحل عن دورتموند وينضم لريال سوسيداد

تجربة غير ناجحة للمهاجم الشاب في ألمانيا

انتقل أليكساندر إيزاك مهاجم نادي بوروسيا دورتموند، إلى نظيره الإسباني ريال سوسيداد، بعدما فشل في إثبات نفسه مع الفريق الألماني.

المهاجم السويدي انضم لدورتموند منذ 3 مواسم، وسط توقعات بمستقبل مبهر وتشبيه لإيزاك بمواطنه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ومع ذلك لم ينجح اللاعب في الدخول ضمن التشكيل الأساسي لدورتموند، وقضى الموسم الماضي معاراً إلى فيليم الهولندي.

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صاحب الـ19 عاماً أكمل اليوم انضمامه لريال سوسيداد، في صفقة وصلت قيمتها 10 مليون يورو.

ووقع النجم الشاب على عقد مدته خمس سنوات، ليبقى مع النادي الإسباني حتى عام 2024.

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وقال إيزاك عقب الانضمام لفريقه الجديد:"سعيد جداً بالمجيء هنا، كان عاماً جيداً لي ومن المبهج إنهائه بالانتقال لسوسيداد".

يذكر أن إيزاك لعب 13 مباراة فقط خلال فترة تواجده مع دورتموند، حيث لم يحصل على فرصته رغم رحيل الجابوني بيير أيميريك أوباميانج لأرسنال.