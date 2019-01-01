إبراهيموفيتش: بوجبا ومورينيو وصلا لطريق مسدود

إبراهميوفيتش يفسر ارتفاع أداء بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي لرحيل جوزيه مورينيو المدير الفني السابق عن الفريق وتولي أولي سولشار.

أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق أن ارتفاع مستوى النجم الفرنسي بول بوجبا في الوقت الحالي يعود لرحيل جوزيه مورينيو عن الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب الحالي للوس أنجلوس جلاكسي لصالح شبكة "اي اس بي ان" وأكد خلالها أن مشاكل الثنائي كانت تعرقل أداء بوجبا.

وقال إبراهيموفيتش: "أعتقد أن بوجبا ومورينيو وصلا تصل لنقطة لا يوجد فيها أي شيء إيجابي بالنسبة لأي طرف، كلاهما لم يكن سعيدًا، وبول لم ينال الثقة من مورينيو، ولا مورينيو شعر بالثقة فيه".

وأضاف: "يكون الأمر صعبًا للغاية على أي لاعب أن يقدم أفضل ما لديه بينما المدير الفني لا يثق فيه ولا يظهر له ذلك بأي شكل".

وأكمل: "أداء بول بوجبا في الوقت الحالي أصبح أفضل لأنه سعيد، ويمتلك حرية أكبر من تلك التي امتلكها أمام مع مورينيو، سولشار كان وجوده دفعة كبيرة بالنسبة له".

واختتم تصريحاته: "أصبح يلعب كما أنه يعرف كيف يلعب كرة القدم، هذا يحدث أحيانًا، لقد تعرضت لذلك في برشلونة مع المدرب، وذلك جزء من اللعبة، لا يمكن للجميع أن يتفق مع الجميع، وفي أحد اللحظات يتوجب على أحد الأفراد الرحيل".