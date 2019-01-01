هل يعود زلاتان إبراهيموفيتش للدوري الإسباني؟ وما هي وجهته المحتملة؟

طل السلطان علينا بمقطع فيديو يقول فيه أنه عائد إلى إسبانيا مجددًا، فهل يعود للدوري الإسباني كلاعب لأحد أنديته؟ وما هي وجهته المحتملة؟

أحمد رضوان | تويتر

مع بداية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين قدمت ظهرت معجزة كروية في السويد، وتحديدًا في نادي مالمو أحد الأندية الكبرى في الدوري السويدي، هو زلاتان إبراهيموفيتش الذي ذاع سيطه بعد ذلك وأصبح من الأفضل ليس في أوروبا وحسب بل في جميع أنحاء العالم.

أثار السلطان الجدل منذ نعومة أظافره واعتاد على ذلك حتى يومنا هذا، ففي سن السابعة عشر طلب أرسين فينجر منه دخول الاختبارات مع آرسنال، لكنه رفض قائلاً "زلاتان لا يخضع للاختبار"، وكان ذلك في أوج قوة الجانرز ولم يكن الفريق على وضعه الحالي.

ترك إبراهيموفيتش مالمو الذي نشأ فيه في عام 2001 وانضم إلى كبير آخر من الأكثر فوزًا بدوري أبطال أوروبا هو أياكس، وتألق وأبدع وأمتع حتى عام 2004، ثم اختار جنة كرة القدم الدوري الإيطالي وانضم لكبيره المحلي يوفنتوس، وبقي في صفوفه حتى فضيحة الكالتشيو بولي وهبوط البيانكونيري للدرجة الثانية، فانتقل لكبير آخر هو الإنتر حتى 2009.

قرر زلاتان إبراهيموفيتش بعد ذلك التوجه إلى الدوري الإسباني وتحديدًا لبرشلونة الذي خطى أول خطوات النجاح ودخل في مصاف الكبار حينها، لكنه عانى كثيرًا تحت إمرة بيب جوارديولا فعاد للسيري آ من جديد، وهذه المرة انضم لكبير آخر لكن على المستوى الأوروبي هو ميلان صاحب السبعة ألقاب من دوري أبطال أوروبا.

ظل زلاتان إبراهيموفيتش في الروسونيري حتى عام 2012، ثم اتجه للعاصمة الفرنسية لصناعة مجدٍ جديد مع باريس سان جيرمان، وقضى فيه أفضل مواسمه حتى قرر الرحيل في 2016 إلى مانشستر يونايتد الذي كان يدربه جوزيه مورينيو وقتها، وفي عام 2018 رحل السلطان من الدوري الإنجليزي ومن أوروبا برمتها وانضم للوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

فاز زلاتان إبراهيموفيتش بكل الألقاب الممكنة طوال مسيرته باستثناء دوري أبطال أوروبا، حيث جمع الثلاثية التاريخية مع أياكس الدوري الهولندي والكأس والسوبر، وفاز مع يوفنتوس والإنتر وميلان بالدوري الإيطالي، كما حقق كأس إيطاليا مع قطبي ميلانو، وفاز بالدوري الإسباني والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع برشلونة، وحقق مع باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والرابطة والسوبر، وحصد مع مانشستر يونايتد بالدرع الخيرية والدوري الأوروبي وكأس الرابطة.

كما سبق وذكرنا مازال السلطان مثيرًا للجدل كما كان دائمًا منذ نهومة شبابه، وواصل الإثارة اليوم بفيديو قصير لم يتجاوز 4 ثوانٍ، فاجأ فيه الجميع وقال أنه عائد إلى إسبانيا لكنه لم يحدد وجهته.

فما هي قصة هذا الفيديو القصير؟ وهل يعود زلاتان إبراهيموفيتش للدوري الإسباني؟ وما هي وجهته المحتملة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية...

ألميريا وأتلتيكو مدريد والوجهات المحتملة لإبراهيموفيتش في إسبانيا

ما هي قصة فيديو زلاتان إبراهيموفيتش؟

لا يوجد الكثير ليقال في هذا الشأن، فإبراهيموفيتش بث مقطع فيديو منذ سويعات أعلن فيه عودته لإسبانيا.

قال زلاتان في الفيديو كلماتٍ مقتضبة هي: "مرحبًا إسبانيا، خمنوا.. أنا عائد مجددًا"، فما هي وجهة السلطان القادمة وهل يعود للدوري الإسباني مجددًا؟

هل يعود زلاتان إبراهيموفيتش للدوري الإسباني؟

سينتهي عقد زلاتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس جالاكسي في ديسمبر القادم، وحتى الآن لم يخطو أي خطوة في طريق تجديد عقده مع الفريق، بل ولمح بإمكانية رحيله مع انتهاء عقده.

وفي تصريحات خاصة لجول منذ أيام عندما سُئل عن مستقبله وهل يرحل أم لا قال: قد يحدث"، واستطرد: "لا توجد الكثير من التكهنات، أنا أحترم عقدي"، وأصاف: "إذا رحلت سيكون لديك القدر الكافي لتكتبه، وإذا بقيت ستظل تمتلك شيئًا لتكتبه، لكن دعنا نركز على اللعب، اعتقد أن مستقبلي ليس موضع النقاش الصحيح".

ابراهيموفيتش يؤكد عودته لإسبانيا

حدث بعد ذلك مناوشات بين زلاتان إبراهيموفيتش وأحد الجماهير وتحديدًا بعد مواجهة فريق لوس أنجلوس جالاكسي، وحدث ذلك بعد تكهنات كبيرة بشأن مستقبله وربطه بفرقٍ أوروبية مثل مانشستر يونايتد ونابولي وغيرهما.

وبعد نشره فيديو يوضع فيه اقتراب عودته لإسبانيا، أصبح من شبه المؤكد أن السلطان لم يكمل مسيرته في الدوري الأمريكي، وأن وجهته القادمة هي الدوري الإسباني الذي سبق وأن لعب فيه لبرشلونة كما ذكرنا.

لماذا رحل إبراهيموفيتش عن برشلونة؟ وكيف بدأ الخلاف بينه وبين جوارديولا؟

بعد ضم برشلونة الظهير البرازيلي ماكسويل، عبر خوان لابورتا عن رغبته في ضم زلاتان إبراهيموفيتش من الإنتر في صفقة تبادلية مع المهاجم صامويل إيتو، والذي كان قد وصل لطريق مسدود مع المدرب بيب جوارديولا.

انضم السلطان للبلاوجرانا في يوليو 2009 بعد أن اجتاز الفحص الطبي، وكانت بدايته في كأس السوبر في 23 أغسطس من نفس العام، وسجل هدفًا من صناعة ليونيل ميسي، ثم شارك في السوبر الأوروبي وفاز به مع الكتلان بهدفٍ نظيف على شاختار دونتسك.

كانت بداية الصدام بين إبراهيموفيتش وجوارديولا في أعقاب خروج برشلونة من الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2009-2010، فبعد أن انتهى اللقاء وخرج الجميع لغرفة الملابس كان زلاتان غاضبًا ووجه كلماتٍ قاسية للفيلسوف الإسباني تحدث عنها بعد ذلك وقال صرخت في وجهه وقلت: "أنت لا تمتلك أي فكرة وأسوأ مما اعتقدت، فلتذهب للجحيم"، لكن مدرب مانشستر سيتي الحالي لم يجبه وخرج من الغرفة.

توترت العلاقات بعد ذلك أكثر وأكثر بين إبراهيموفيتش وجوارديولا، حتى اضطر برشلونة للاستغناء عنه على سبيل الإعارة لميلان الإيطالي.

ما هي الوجهة المحتملة لإبراهيموفيتش في الدوري الإسباني؟

لم يحدد الفيديو الذي نشره زلاتان إبراهيموفيتش الفريق الذي قد ينضم إليه في الدوري الإسباني، لكن بالتأكيد هناك الكثير من الأندية التي ترغب في ضمه لليجا.

يعاني ريال مدريد من مشاكل عدة على الصعيد الهجومي منذ رحيل كريستيانو رونالدو، كانت هذه المشكلة من ضمن العديد من المشاكل التي تسببت في سوء نتائج الملكي منذ الموسم الماضي وتسليم القيادة لأكثر من مدرب، حتى استقر الوضع في يد زين الدين زيدان لكن لم يتغير شئ.

ورغم تقدم زلاتان إبراهيموفيتش في العمر إلا أنه قد يمثل حلاً هجوميًا للملكي، خاصةً بعد فشل ماريانو دياز ومن ثم لوكا يوفيتش في سد ثغرة رحيل الدون.

أتلتيكو مدريد هو الآخر يعاني هذا الموسم بسبب التراجع في مستوى دييجو كوستا ورحيل أنطوان جريزمان إلى برشلونة، وقد يكون الحل هو ضم السلطان المتناسب بشكلٍ كبير مع طريقة اللعب التي يفضلها دييجو سيميوني.

تدخل أندية أخرى أقل شأنًا في الدوري الإسباني في القائمة مثل فالنسيا الذي أوشك على فقدان مهاجمه الأول رودريجو مورينو، وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك بديل أفضل من السويدي.

قد يكون إبراهيموفيتش صفقة الموسم بالنسبة لنادي ألميريا الذي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية، والذي من المتوقع أن يصعد للدرجة الأولى الموسم القادم بعد شراء تركي آل الشيخ له والاستثمار فيه، وهذا الأمر لن يكون غريبًا على رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فمن ينسى تجربته مع بيراميدز التي ضم خلالها العديد من النجوم على غرار عمر خريبين وكينو وغيرهما.