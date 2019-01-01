زطشي يكشف: مواجهتان محتملتان للمنتخب الجزائري أمام إيطاليا وفرنسا

المنتخب الجزائري يتلقى عروضًا قوية في الفترة الأخيرة

كشف خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يريد أن يرتب مباراة ودية بين المنتخبين خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصبح محاربي الصحراء يمتلك عناصر مميزة.

المنتخب الجزائري حقق مؤخرًا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر على حساب المنتخب السنغالي في النهائي بهدف دون رد.

يمتلك محاربي الصحراء الكثير من النجوم المميزة على رأسهم رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري ويوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي.

وقال زطشي في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يرغب في ترتيب مواجهة ودية بين منتخب إيطاليا والجزائر، خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد الجزائري، أن المكانة والقدرة الذي وصل إليها منتخب محاربي الصحراء جعل المنتخبات الكبيرة في العالم تطالب بمواجهته للتحضير للمنافسات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

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وأضاف زطشي أنه تقابل مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وهم متحمسون لترتيب مباراة ودية أيضًا، وأنه سينظر إلى مواعيد الأجندة الدولية لتحديد موعد مباراتي فرنسا والجزائر إن أمكن بسبب مواعيد التوقف الدولي المقبل المزدحم.

المنتخب الجزائري يستعد لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، بالإضافة إلى مواصلة منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.