زراعة من أجل اللياقة .. الاتحاد يُلبي طلب سانتو الخاص

طلب خاص من سانتو إدارة الاتحاد تستجيب له

تحاول إدارة نادي الاتحاد؛ برئاسة أنمار الحائلي، تلبية كافة طلبات المدرب البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني الحالي للنمور، من أجل توفير كافة السُبل للفريق.

ما هي طلبات نونو سانتو من الاتحاد؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن سانتو طلب من إدارة الاتحاد، تجهيز منطقة المضمار خلف المرمى بالمعلب الرئيسي وذلك عن طريق زراعته.

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Shahid

سانتو يريد زراعة منطقة المضمار خلف المرمى، لإجراء التدريبات اللياقية عليها، حيث طلب الإسراع في إنهاء الزراعة خلف المرمى.

يُذكر أن نادي الاتحاد أجرى صيانة للملعب نهاية الموسم الماضي، شملت الإنارة وتركيب شاشة إلكترونية، وتجهيز مقرات الفئات السنية.

الاتحاد يستعد الرائد بالدوري السعودي

ويستعد فريق نادي الاتحاد، لمواجهة نظيره الرائد مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفاز الاتحاد في مباراته الأولى بالدوري على نظيره العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ولكنه تعثر في مباراة الجولة الثانية أمام الاتفاق بالتعادل سلبيًا.

ويسعى الاتحاد لمصالحة الجماهير بالفوز على الرائد، من أجل التواجد في المنافسة على صدارة الدوري، التي يستحوذ عليها الهلال برصيد 9 نقاط.

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