زحمة في مارس .. إعادة جدولة 18 مباراة في الدوري الإنجليزي

أعادت رابطة الدوري الإنجليزي جدولة 18 مباراة من المباريات التي تأجلت في الآونة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهدت الفترة الماضية تأجيل 22 مباراة من الدوري الإنجليزي بسبب طلب الأندية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في إنجلترا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مع ظهور المتحور "أوميكرون".

وسيكون شهر مارس هو الأكثر ازدحامًا في الدوري الإنجليزي، حيث سيشهد إقامة 16 مباراة من المؤجلات، إلى جانب مباراتين في أواخر فبراير المقبل.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإنه من المباريات التي أعيد جدولتها مواجهة ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد، وتقرر أن تقام يوم الأحد 6 مارس 2022.

فيما تقام مانشستر يونايتد وتوتنهام على ملعب "أولد ترافورد"، يوم السبت 12 مارس 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن تقام القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد، والمقرر إقامتها على ملعب "أنفيلد" يوم الأحد 20 مارس 2022.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد قررت تغيير القواعد الخاصة بتأجيل المباريات بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثارته القواعد القديمة.

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