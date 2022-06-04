زجاجي ومذنب ومظلوم .. رينارد جاني أم مجني عليه؟

هل أصاب رينارد في اختيارته؟

بالرغم من أنه أثبت للجميع في أكثر من مناسبة أن اختياراته دائمًا صائبة، إلا أن الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي محط الانتقادات دائمًا بسبب اختياراته، خاصة خلال الفترة الأخيرة خياراته لمعسكر الأخضر الذي سيقام في إسبانيا، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

مسألة اختيارات اللاعبين دائمًا ما تكون محط انتقادات بين جميع الجماهير، فهناك من يكون له اعتراضًا على عدم اختيار لاعب بعينه، وهناك من يعترض بسبب اختيار لاعبين لا يستحقون من وجهة نظره التواجد في قائمة المنتخب السعودي.

ولكن رينارد دائمًا ما يكون له قناعات معينة لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها، حيث يتمسك باختياراته لأنه المسؤول الأول والأخير عن المنتخب، بالإضافة إلى أنه يعلم جيدًا كيف سيستخدم هؤلاء اللاعبين لخدمة طريقته.

أكثر الاعتراضات على اللاعبين المنضمين للمنتخب السعودي، جاء على محمد كنو وعبد الله عطيف وعبد الله الحمدان لاعبي الهلال، في ظل عدم مشاركتهم بشكل منتظم مع فريقهم.

هل يستحق الثلاثي كنو وعطيف والحمدان التواجد مع منتخب السعودية؟ هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية..

كنو رغم الإيقاف!

علامات استفهام حول إصرار رينارد على ضم محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال، بالرغم من الإيقاف الذي يعاني منه بسبب توقيعه لنادي النصر، ثم تجديد عقده مع الهلال.

كنو موقوف لمدة 4 شهور كاملة من المشاركة في مباريات رسمية، مما جعله بعيدًا عن الملاعب الفترة الماضية منذ صدور القرار، وبالرغم من ذلك ضمه رينارد لقائمة النصر لمعسكر إسبانيا.

إيقاف كنو سينتهي قبل انطلاق كأس العالم بفترة كافية، والسبب المنطقي وراء ضم كنو هو حرص رينارد على الحفاظ على تواجد لاعب الهلال ضمن المجموعة، وأيضًا الحفاظ على لياقته البدنية. وعن أرقام كنو، فاللاعب شارك مع الهلال في 16 مباراة بواقع 892 دقيقة، سجل هدفًا وصنع آخر، وسدد الكرة على المرمى 4 مرات، ونسبة تسديداته الناجحة 57.1%، ومرر 3 كرات صنع منها أهدافًا.

دفاعيًا شارك كنو في 15 تدخلًا، بنسبة نجاح بلغت 71.4%، ونجح في إخراج الكرة 5 مرات، وتصدى لتسديدتين، وشارك في 19 اعتراضًا.

مرر محمد كنو الكرة 627 مرة، بنسبة نجاح 88.9%، ومرر الكرة في منطقة الخصم 84 مرة، وحصل على 7 أخطاء وارتكب 15 خطأ، وتسبب في ركلة جزاء، وحصل على 6 إنذارات.

أرقام كنو رائعة بالنسبة للاعب خط وسط، وتواجده في صفوف المنتخب السعودي سيكون مفيدًا للغاية، وهو الأمر الذي دفع رينارد بالتمسك به.

عطيف الزجاجي

غاب عطيف عن المشاركة مع الهلال لمدة 9 أشهر كاملة، حيث كانت آخر مشاركاته في شهر أغسطس 2021، ليعود للمشاركة في شهر مايو الماضي.

الحقيقة أن عطيف قدم مستوى رائع جدًا منذ عودته من الإصابة، وذلك في مشاركاته مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأمر الذي لفت أنظار رينارد إليه، من أجل إعادة ضمه من جديد لقائمة المنتخب السعودي.

عبد الله عطيف من أكثر اللاعبين الذين يعانون من الإصابات، مما يجعله في خانة اللاعبين الزجاجيين، الذين سرعان ما يتعرضون للإصابات.

اعتراضات الجماهير على انضمام عطيف لمنتخب السعودية، جاء بسبب غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، ولم يشارك سوى في 3 مباريات فقط، ولكن اعتماد رينارد عليه قبل إصابته كان الدافع الأقوى لإعادة ضمه من جديد لصفوف الأخضر. عطيف لعب مع الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم 4 مباريات فقط بواقع 219 دقيقة، صنع هدفًا واحدًا، وأرسل عرضية واحدة كانت صحيحة، كما مرر الكرة مرتين تم صنع منهما هدفين.

دفاعيًا، شارك في 4 تدخلات فاز في 3 منهم بنسبة 75%، وأخرج الكرة من منطقة الجزاء مرة واحدة، وتصدى لتسديدة من الخصم، واعترض الكرة مرتين.

مرر عطيف الكرة 188 مرة، بنسبة نجاح 93.5%، وحصل على 4 أخطاء وارتكب خطأين فقط.

انضمام عطيف للمنتخب السعودي في الفترة الإعدادية الأولى لكأس العالم، ستكون فرصة أكبر للوقوف على إمكانية استمراره مع الأخضر حتى كأس العالم 2022 بنهاية العام الجاري، فهل يستمر لاعب الزعيم في الملاعب ولا يتعرض لإصابة جديدة تعرقل إمكانية تواجده بالمونديال؟

عبد الله الحمدان وأزمة الهجوم

اعتراض الجمهور على عبد الله الحمدان جاء بسبب عدم مشاركته بانتظام مع فريق نادي الهلال، ولكن الجزء الذي يتفق على انضمامه جاء بسبب احتياج الأخضر لعنصر هجومي.

الأخضر يعاني على المستوى الهجومي ويحتاج لعنصر مميز من أجل حل هذه الأزمة، والحمدان يمتلك كل المميزات التي تجعله قادرًا على قيادة هجوم المنتخب، ولكن المشكلة تكمن في عدم مشاركته بانتظام.

ومؤخرًا اعتمد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق نادي الهلال على الحمدان بشكل أفضل، بعد فترة من تواجده على مقاعد البدلاء، واللاعب في الحقيقة قدم مستوى مميز. ولعب الحمدان هذا الموسم مع الهلال 14 مباراة بواقع 221 دقيقة، صنع هدفًا واحدًا، ومرر 5 كرات صُنع منها أهدافًا، وسدد الكرة على المرمى مرتين، ونسبة تسديداته الناجحة على المرمى 40%.

مهاجم الهلال شارك في 7 تدخلات، بنسبة نجاح وصلت إلى 77.8، ومرر الكرة بشكل ناجح 100 مرة، بنسبة نجاح وصلت إلى 81.3%، وحصل على 5 أخطا، وارتكب 8 أخطاء.

الحمدان عنصر مميز للغاية، ومشاركته مع الهلال الفترة الماضية، بعدما قدم مستوى مميز للغاية، هذا بجانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ورينارد محق بضمه في ظل قلة المهاجمين خلال الوقت الحالي، بجانب إمكانياته الرائعة التي ستفيد المنتخب.

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