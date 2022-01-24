زجاجات واقتحامات .. احصائية تكشف ارتفاع شغب الجماهير بعد كورونا 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن عدد حوادث الشغب في ملاعب كرة القدم ارتفع لما يقارب 50% خلال الفترة الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن تلك النسبة تأتي بالمقارنة بوقت ما قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

وتغيبت الجماهير عن الملاعب لما يقارب العام والنصف بسبب فيروس كورونا، قبل أن تعود في الموسم الجاري بشكل شبه كامل في أغلب الدوريات الكبرى.

جيوف برانسون أحد خبراء السلوك الإنساني المرتبط بكرة القدم أكد للصحيفة أن مجموعات جديدة من الجماهير تعرفت على الملاعب لأول مرة عقب الجائحة.

وقال برانسون: "لدينا بعض التغيرات في سلوك الجماهير بسبب حالة الإغلاق، والعودة للملاعب تثير حماسهم بشكل كبير".

وأوضح الخبير أن ذلك السلوك لن يستمر في ظل الشدة في التعامل مع تلك التصرفات من قبل الجهات المسؤولة، وشدد على أن حقبة الثمانينات لن تعود من جديد.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد فتح أربعة تحقيقات هذا الأسبوع فقط في حوادث شغب بالدوري من ضمنها اقتحام للملعب وإلقاء لزجاجات مياه.