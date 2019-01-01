زاها يطلب الرحيل عن كريستال بالاس

أين يذهب النجم الإيفواري هذا الصيف؟

طالب الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، نادي كريستال بالاس الإنجليزي، بالرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

زاها سبق وأن صرح في أكثر من مرة، عن رغبته في خوض تحدي جديد، والانتقال لنادي يوفر له فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا.

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والآن تؤكد شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب طلب من إدارة ناديه السماح له بالانتقال لنادي آخر.

ومن غير المتوقع أن يغلق بالاس الفرصة أمام زاها، حيث ينفتح النادي الإنجليزي على العروض المقدمة للاعبه.

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أندية بوروسيا دورتموند، أرسنال وتوتنهام جميعها مهتمة بالتعاقد مع صاحب الـ26 عاماً في الصيف.

وعلى الجانب الآخر يرحب بالاس بأي عرض لا تقل قيمته عن 70 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب.

يذكر أن زاها نجح في تسجيل 10 أهداف بالدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس الموسم الماضي.