زاها يطلب الرحيل عن كريستال بالاس والانتقال لأرسنال

بالاس يطلب 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن النجم الإيفواري

أخبر الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، ناديه كريستال بالاس بالرغبة في الرحيل عن الفريق والانتقال لأرسنال هذا الصيف.

زاها عاد مؤخراً من المشاركة مع منتخب كوت ديفوار بكأس الأمم الإفريقية، عقب الخروج أمام السنغال في دور الثمانية.

أرسنال سبق وأن تقدم بعرض قيمته 40 مليون جنيه إسترليني، ولكنه قوبل بالرفض من كريستال بالاس.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن زاها طلب من ناديه الرحيل عقب العودة من أمم إفريقيا.

ومن المتوقع أن يسمح بالاس للاعبه بالرحيل، في حالة اقتراب المدفعجية من المبلغ المطلوب بـ80 مليون جنيه إسترليني.

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بعض التقارير أشارت محاولة النادي اللندني تسهيل الصفقة، بعرض أي من الثلاثي كارل جينكنسون، محمد النني أو كالوم تشامبرز.

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ويبدو أن بالاس يتمسك بالحصول على مبلغ الانتقال بأكمله، وفقاً لتصريحات روي هودسون مدرب الفريق الأخيرة، بأن ناديه لم يتلقى العرض المناسب حتى الآن.

وارتبط أرسنال بالعديد من اللاعبين في حالة فشل ضم زاها، أبرزهم إيفرتون سواريز جناح جريميو ومنتخب البرازيل.