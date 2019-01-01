زاها يطالب كريستال بالاس بالرحيل للأرسنال

ويلفريد زاها لاعب فريق كريستال بالاس يطالب إدارة نادي بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق لصالح أرسنال.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس إدارة فريقه بالسماح له بالرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء هذا بحسب ما كشفت تقارير صحفية إنجليزية، حيث أشارت صحيفة "ديلي ميل" أن اللاعب يسعى للخروج من صفوف فريقه في أقرب وقت ممكن.

ويريد اللاعب الرحيل عن كريستال بالاس لينضم لناديه المفضل عندما كان صغيرًا وهو أرسنال الذي يعاني بعديًا عن دوري أبطال أوروبا منذ عدة مواسم.

وكان فريق كريستال بالاس قد فقد لتوه آرون فان بيساكا لصالح مانشستر يونايتد مقابل حوالي ٥٠ مليون جنيه استرليني، ولا تنوي إدارة النادي التفريط في خدمات زاها أيضًا.

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ومن المتوقع أن تكلف الصفقة نادي أرسنال حوالي ٨٠ مليون جنيه استرليني، هي القيمة التي تراها إدارة الفريق مناسبة من أجل السماح للاعبها بالرحيل.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الـ ٨٠ مليون جنيه استرليني يعد مبلغًا أبعد بكثير مما رصدته إدارة أرسنال لميركاتو الصيف.