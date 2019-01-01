زاها يساند بيبي في محنته مع آرسنال

الدولي الإيفواري يعطي نصائح هامة جدًا لزميله في منتخب الأفيال

قدم جناح كريستال بالاس ويلفريد زاها الدعم الكامل لمواطنه نيكولا بيبي، بعد معاناته مع آرسنال في الآونة الأخيرة لتقديم أوراق اعتماده كنجم يستحق المبلغ الكبير الذي دُفع فيه.

وجاء الدولي الإيفواري إلى أصحاب الجزء الأحمر من شمال لندن الصيف المنقضي في صفقة قياسية، جنى من ورائها ليل الفرنسي ما يزيد عن 72 مليون جنيه إسترليني، مع ذلك لم يُسجل سوى مرة واحدة ومن علامة الجزاء، ما تسبب في خروجه من تشكيلة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

ورغم الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها أغلى لاعب في تاريخ المدفعجية في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن ابن جلدته أصر على أنه سيرد على المشككين في أقرب فرصة.

وقال في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" البريطانية "بيبي؟ لا يُمكنني سوى قول إنني أثق في موهبته، وأثق أنه سيقدم نفس المستوى الذي يظهر عليه مع ساحل العاج، وبالنسبة لي رأيت موهبته عن كثب، لكن لم يراها الجميع –في إنكلترا-".

في الوقت ذاته، نصح زميله في المنتخب بالتحلي بالصبر، قائلاً "أتابع ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي وأرى تقريبًا كل شيء، ويبدو لي أنه ما زال بحاجة لبعض الوقت. هو لاعب شاب وجاء من دوري آخر، كما أنه لم يحدد سعره بنفسه، لكن تم تقييمه بسبب أدائه، لذا من الضروري منحه الوقت الكافي ليقدم أفضل ما لديه".

بيكيه في حوار صحفي أو لقاء تليفزيوني، بكل تأكيد سيكون هناك جانب للحديث عن ريال مدريد.🗣️🤷‍♂️



ولكن هذه المرة كان الأمر يتعلق بشأن ارتداء قميص مدريد👕 pic.twitter.com/ibFWuXUlhL — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

والمعروف أن زاها كان على رأس المطلوبين في مشروع أوناي إيمري، إلا أن مبالغة إدارة ناديه اللندني في شروط الاستغناء عنه، حالت دون ذهابه إلى الغريم الشمالي، الذي حّول أنظاره تجاه بيبي.