زانيولو يتصدر قائمة أصغر الطليان تسجيلاً للثنائية بدوري الأبطال
التعليقات()
Getty
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أصبح صانع الألعاب الإيطالي، نيكولو زانيولو، أصغر لاعب إيطالي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.
وسجل الإيطالي الشاب، هدفي روما في لقاء الذهاب أمام بورتو البرتغالي، في لقاء انتهى بفوز الذئاب بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب الأوليمبيكو.
وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الثاني، حيث سجل الأول في الدقيقة 70، وعززها بهدف ثاني في الدقيقة 76.
وبات زانيولو بعمر الـ19 عامًا و225 يومًا، أصغر إيطالي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.
🔴 الذئاب تحسم موقعة الذهاب أمام بورتو بثنائية مقابل هدف وحيد.— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019
◀️مباراة الإياب ستُلعب على ملعب دراجاو يوم الأربعاء 6 مارس القادم. pic.twitter.com/cqWKRf5r8s
ويمتلك روما فرصة التأهل في الإياب، شرط التعادل أو الفوز، إلا أن أي هزيمة بفارق هدف وحيد تعطي بطاقة العبور للتنين البرتغالي.