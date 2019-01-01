زانيولو: لم أتوقع أبدًا ما حدث!

نجم روما الشاب لم يصدق ما فعله أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب نيكولو زانيولو لاعب فريق روما الشاب عن سعادته بإحرازه لثنائية للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

اللاعب البالغ من العُمر 19 عامًا والذي لم يسبق له إحراز أي أهداف في مباريات دوري أبطال أوروبا أحرز هدفين في ست دقائق في المباراة التي فاز فيها الذئاب على ضيفه بورتو بثنائية مقابل هدف، والتي استضافها ملعب الأولمبيكو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح زانيولو أصغر لاعب إيطالي يحرز ثنائية في أي بطولة أوروبية.

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وعن هذا الإنجاز قال زانيولو في حديثه لسكاي سبورتس: "لقد كانت ليلة لا تصدق، أنا عاجز عن الحديث ولم أتوقع حدوث مثل هذا الأمر، ولكن لا يجلب علينا أن ننسى أن هناك مباراة إياب ولم يكن علينا أن نتلقى هدف تقليص الفارق".

كما أضاف اللاعب الشاب: "علينا أن نلعب بنفس الجدية في لقاء الإياب، أنا سعيد بما قدمته اليوم من أجل الفريق، الاحتفال مع الجماهير شعور لا يوصف، أتمنى إحراز المزيد من الأهداف والاحتفال معهم".

يذكر أن لقاء الإياب سيقام على ملعب الدرجاو يوم السادس من مارس المقبل.