زانيولو: شجعت يوفنتوس وسأكون حزينًا إذا غادرت روما

زانيولو يتحدث عن تشجيعه ليوفنتوس ومتى سيغادر روما

قال نيكولو زانيولو متوسط ميدان نادي روما ونجم المنتخب الإيطالي الشاب إنه كان مشجعًا ليوفنتوس حين كان صغيرًا، ولكنه الآن أصبح رومانيستا.

وتحدث زانيولو في تصريحات نقلتها لاجازيتا ديلو سبورت عن بداية مسيرته وعلاقته مع كرة القدم حين كان طفلًا وانتمائه لروما في الوقت الحالي.

وحول بداية مسيرته قال زانيولو إنه كان يميل إلى يوفنتوس حين كان صغيرًا وكان يحلم بممارسة كرة القدم بشكل احترافي، حيث تأثر بنجوم الدوري الإيطالي في هذا الوقت.

وأضاف: "الآن أنا رومانيستا، لقد احتجت إلى فرصة لأثبت إمكانياتي وحصلت عليها هنا، هذا ما يجعلني ممتنًا لهذا النادي والبقاء فيه لفترة أطول"

وتابع: "أنا بخير في روما الآن ولا أرى سببًا لتغيير القميص أو التفكير من الأساس في هذا الأمر خلال الوقت الحالي، لقد حصلت على الكثير في هذه المدينة"

وأردف: "أنا فخور جدًا أنني جزء من هذا النادي، تجمعني علاقة مميزة بالمدرب فونسيكا، هو مدرب رائع وتعلمت منه الكثير، سأكون حزينًا في حال أجبرت على مغادرة روما مستقبلًا"

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يذكر أن روما قد ضم نيكولو زانيولو قادمًا من صفوف إنتر خلال صيف العام 2018 مقابل مبلغ زهيد للغاية قبل أن ينفجر مع ذئاب العاصمة.