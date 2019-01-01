زانيتي: مباراة برشلونة ستخبرنا إلى أين وصلنا

خافيير زانيتي يتحدث عن أهمية مباراة إنتر وبرشلونة

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قال نائب رئيس نادي إنتر وأسطورته خافيير زانيتي إن المواجهة المرتقبة أمام برشلونة ستكون بمثابة اختبار حقيقي يوضح إلى أين وصل النيراتزوري بمشروعه الجديد

ويحل إنتر ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم على ملعب كامب نو من أجل مواجهة برشلونة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال زانيتي إن مواجهة برشلونة تعد هامة خاصة وأنها تأتي بعد تعادل في المباراة الأولى لدوري أبطال أوروبا، لذا فإن إنتر لم يبدأ دوري الأبطال بالشكل المطلوب بعد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وأضاف: "الفوز في مباراة اليوم سيعطينا دفعة قوية وسيكون أكبر من كونه ثلاث نقاط في المجموعة فقط، لأن الفوز على برشلونة والظهور بشكل جيد أمامهم سيؤكد أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مشروعنا"

وتابع: "مباراة يوفنتوس مطلع الأسبوع المقبل ستكون هامة بالطبع، ولكننا نصب كامل تركيزنا على مباراة برشلونة الآن وسنعمل بكل الجهد من أجل الفوز بها، هذا ما نفكر فيه كفريق في الوقت الحالي"

وأردف: "أنا أعرف ميسي جيدًا، أتمنى له السلامة بالطبع وكامل التعافي، وجوده في مباراتنا سيكون مؤثرًا ولكننا نعرف جيدًا كيفية مواجهة العظماء، لقد قمنا ببداية جيدة حتى الآن ولكن الموسم ما زال طويلًا حتى نتحدث عن نهايته"

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يذكر أن برشلونة قد تعادل في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، فيما تعادل إنتر بهدف لمثله مع سلافيا براها كذلك.