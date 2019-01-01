زانيتي: على إيكاردي العودة إلى المجموعة ونسيان كل شيء

زانيتي يتحدث عن إيكاردي وواندا وإنتر ميلان وآخر التطورات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نائب رئيس إنتر ميلان خافيير زانيتي حول قضية ماورو إيكاردي وما حدث فيها من تطورات في الفترة الأخيرة.

وكان زانيتي قد تحدث لشبكة سكاي سبورت على خلفية قرعة دور الستة عشر من الدوري الأوروبي في مدينة نيون السويسرية.

وحول إيكاردي قال: "أنا آسف لما حدث مؤخرًا، لم أكن أتمنى أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه في الأيام الأخيرة"

وأضاف: "نحن نحتاج إيكاردي ونعرف ماذا قدم للإنتر خلال السنوات الأخيرة، هو جزء من المجموعة ويجب أن يظل كذلك"

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وتابع: "لا أحد يحظى بأهمية أكثر من الآخر، في هذه الفترة الفريق يحتاج إلى كل فرد في المجموعة ولا يمكن اقتطاع أي منهم"

وبخصوص قضية شارة القيادة وسحبها من إيكاردي قال زانيتي: "في الوقت الحالي علينا أن نحل ما يجب حله، ومن ثم نعيد النظر في مثل هذه الأمور"

وحين سؤل عن إذا كان قد تحدث مع إيكاردي بصفته مواطنه وأحد أساطير إنتر قال: "لقد تحدثنا كثيرًا، لكنني لم أتحدث مع ماورو بخصوص هذه التطورات، تلك الأشياء يجب مناقشتها في إطار الإدارة لأنها أمور جماعية ليست متعلقة بشخص واحد"

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

واختتم زانيتي حديثه بخصوص ما يجب أن يتم حاليًا، حيث رأى أن العمل كفريق واحد هو الشيء الوحيد الذي يحتاجه إنتر في الوقت الحالي.