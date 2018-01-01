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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

زانيتي: تجديد عقد إيكاردي مسألة وقت ليس أكثر

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أسطورة النيراتزوري خافيير زانيتي يؤكد على قُرب تجديد إيكاردي لعقده مع الفريق

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد خافيير زانيتي نائب رئيس انتر ميلان أن قائد الفريق الحالي ماورو إيكاردي سعيد بالتواجد مع الفريق، وأن مسألة تجديد عقده مع الفريق مجرد وقت ليس إلا.

ويرغب انتر ميلان في تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني الذي قد يرحل عن قلعة جيوزيبي مياتزا مقابل الشرط الجزائي المتواجد حاليًا في عقده، والذي يقدر بـ 110 مليون يورو.

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وترغب إدارة النيراتزوري في تعديل عقد اللاعب، ورفع الشرط الجزائي للتخلي عنه.

وعن هذا الأمر قال خافيير زانيتي في تصريحاته لصحيفة توتو ميركاتو: "إيكاردي سعيد بالتواجد مع انتر ميلان، ونحن سعداء بوجوده، تجديد عقده سيأتي في الوقت المناسب، هو لاعب مهم لنا داخل وخارج الملعب، فهو قائد الفريق".

أما عن مصير مدرب الفريق سباليتي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا قال زانيتي: "لا نقيم أداء المدرب بالفوز والخسارة، سباليتي مدرب رائع ومحترف ويقوم بعمل رائع طوال الموسم، نحن سعداء بما يقدمه وسنقيم عمله بنهاية الموسم".

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