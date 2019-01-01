زاكيروني يفسر سبب ضم إسماعيل مطر ويؤكد: سنظهر بشكل أفضل

المدرب الإيطالي يتحدث عن المنافسة في كأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، على أن أداء المنتخبات تغير بشكل كبير في القارة الآسيوية، والمواجهات أصبحت أكثر صعوبة، وأنه لا يمكن التقليل من المنافسة.

الكثير طرح هذا السؤال على زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره مراسل "جول" بسبب تواجد إسماعيل مطر في قائمة الإمارات، حيث رد قائلًا: "هو لاعب مميز وفي بداية مشواري مع الإمارات كان غائباً بسبب الإصابة، وعقب العودة من الإصابة ظهر بشكل مخالف وسجل وصنع أكثر من فرصة، وهو عنصر مهم وبارز بالتأكيد".

زاكيروني أضاف : "إسماعيل مطر يمتلك خبرات كبيرة جداً وبالتأكيد تواجده في القائمة أمر هام، ولا يمكن إغفال أن بطولة آسيا ستكون طويلة، وبالتأكيد أحتاج تواجد الـ23 لاعب طوال البطولة".

المدرب الإيطالي تابع: "إسماعيل خاض أخر مباراة له أمام ريال مدريد مع نادي العين، ووصل معسكر وهو مصاباً، بعد اللجوء للرنين المغناطسي، وخضع لفترة علاج، ولم يُشارك إلى أمس، وتدريب اليوم سيتحدد موقفه من المشاركة أو لا".

واختتم زاكيروني تصريحاته قائلًا: "هدفنا الظهور بصورة افضل خلال النسخة الحالية بعد الاخفاق الذي تعرضنا له خلال البطولة التي استضفناها قبل ذلك، وبالتأكيد سنعمل بكل قوة على تحقيق ذلك".

نجوم منتخبنا وصلوا إلى دبي، أحلام وطموحات نتمنها منهم، أفعلوها يا رجال.🏆🔥

(📸: @SaudiNT) pic.twitter.com/1DGCiWGzv0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 4, 2019

وعند سؤال إسماعيل مطر حول تقييمه لفرق المجموعة الأولى، قال: "كرة القدم علمتنا أن جميع الفرق قوية ولا يوجد حسابات تجعل أفضل على حساب الأخر".

ووجه مطر رسالة إلى جماهير الإمارات حيث قال: "رسالتي للجمهور الإماراتي ليست رسالة محددة، ولكن يمكنني القول أننا لن نتهاون وسنضع كل جهدونا داخل الملعب، ونعدهم بتقديم كل الجهد داخل الملعب".

المنتخب الإماراتي سيخوض أولى مبارياته في كأس آسيا غدٍ السبت، عندما يواجه البحرين، في افتتاح البطولة التي تقام على دولة الإمارات العربية.