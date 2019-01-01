زاباتا: قطر منافس قوي وأخفقنا في اللمسة الأخيرة

تعرف على تصريحات زاباتا بعد فوز كولومبيا على قطر

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد دوفان زاباتا، مهاجم كولومبيا، أن قطر جعلت مهمة لوس كافيتيريوس صعبة كما أنّ الفريق افتقد اللمسة الأخيرة.

كولومبيا انتصرت بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال زاباتا في تصريحات عقب اللقاء:"المباراة كانت هامة والهدف كان ضروريًا في آخر أنفاس اللقاء لأنّه جعلنا نضمن التأهل".

وتابع: "كنا نضغط على منتخب قطر ولكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام فريق يدافع بصورة جيدة واستطعنا في الأخير الفوز".

بهدف في الدقائق الأخيرة.. قطر تخسر من كولومبيا في ثاني مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا 🇶🇦



العنابي في مواجهة ميسي ورفاقه الجولة القادمة.. لا بديل عن الفوز 👊 pic.twitter.com/r5XDMkfXZN — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

واختتم: "تمكنا من خلق روح جديدة ولعبنا بتركيز شديد طوال المباراة والأهم هو قدرتنا على الفوز".

جدير بالذكر أنّ كولومبيا ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد جلب 6 نقاط من مباراتين.