زاباتا: الانتصار على الأرجنتين لا يعني شيء

زاباتا شارك كبديل وسجل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قلل دوفان زاباتا، نجم كولومبيا، من أهمية الانتصار على الأرجنتين في افتتاح لقاءات الفريقين في كوبا أمريكا، وقال إن النتيجة لا تعني شيء بعد.

كولومبيا فازت على الأرجنتين فجر الأحد بهدفين نظيفين، وسجل زاباتا الهدف الثاني بالدقيقة 86 بعد دقائق من مشاركته كبديل.

وقال لاعب أتالانتا لمراسل الملعب: "أنا سعيد للغاية، خصوصاً أنه انتصار تاريخي يأتي بعد غياب لعديد السنوات على الأرجنتين".

ليونيل ميسي في الشوط الأول أمام كولومبيا 👇



0⃣ تسديدة على المرمى #CopaAmerica pic.twitter.com/NGtYs4PTXJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 15, 2019

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وأكمل: "ولكن لا يجب أن ننجرف في الفرحة، هو مجرد انتصار، لم نحقق أي شيء بعد ولا تعني النتيجة أي شيء بعد في البطولة".

وختم: "نريد المواصلة واستكمال الأداء الطيب، المشاركة كبديل والتسجيل أمر مميز، خصوصاً وأن تأتي بديلاً للاعب بحجم فالكاو".

كولومبيا ستلعب في الجولة المقبلة أمام المنتخب القطري الذي سيفتتح مشاركته كضيف في كوبا أمريكا مساء الأحد أمام باراجواي.