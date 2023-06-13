رُفض الإفراج عنه مجددًا .. كيف كان رد فعل داني ألفيش على قرار المحكمة؟

داني ألفيش ما زال محتجزًا في إسبانيا

ما زال البرازيلي داني ألفيش محتجزًا في سجن بإسبانيا رغم إن كل محاولاته بالخروج على ذمة القضية باءت بالفشل، وهو ما يعتبره أنه دليل على برائته.

وكشف الصحافي ناتشو أباد، عن رد فعل ألفيش بعد رفض المحكمة الإسبانية طلبه الإفراج المؤقت عنه مجددًا.

ويحتجز داني ألفيش، لاعب برشلونة السابق، في سجن بإسبانيا في يناير لاتهامه بالتعدي على فتاة في ليلة 30 ديسمبر 2022.

وترفض المحكمة الإسبانية الإفراج عن داني خوفًا من فراره إلى البرازيل التي لا يوجد بينها وبين إسبانيا اتفاقية تسليم مطلوبين.

وقال الصحافي ما دار من اللاعب عقب رفض طلبه الجديد "شخصان فقط يعرفان ما حدث وما لم يحدث أنا أقول الحقيقة وأعتقد أن الكل يعرف أنني قلت ما قلته أولًا لأنني أردت إنقاذ زواجي. أنا في السجن منذ 20 يناير ولم أحاكم. وستثبت برائتي ولم يخطر ببالي التعدي على أحد. ذهبت للشرطة من نفسي من المكسيك ورفضت السفر للبرازيل التي لم تكن لتتعاون مع إسبانيا لتسليمي. فعلت ما فعلته لإثبات برائتي".