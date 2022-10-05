رئيس جدة بعد التقليل من الأهلي: ديربي؟ حتى لو رحل كل النجوم يبقى الراقي كبيرًا

الأهلي يخوض أول مواجهة رسمية له أمام جاره جدة اليوم في دوري يلو

يحاول منافسو الأهلي السعودي الترويج لإطلاق اسم "ديربي جدة" على مواجهة الراقي الليلة أمام فريق جدة، وهي الفكرة التي يرفضها نهائيًا أحمد البعداني؛ رئيس الأخير.

الراقي يحل ضيفًا على جاره، في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة السادسة من دوري يلو للدرجة الأولى.

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Shahid Shahid

وستكون هذه المباراة هي الأولى للأهلي تحت قيادة مديره الفني الجديد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسط تطلعات كبيرة من جمهور الفريق، لانتشاله سريعًا من دوري يلو.

ماذا قال رئيس جدة عن مواجهة الأهلي؟

منذ أيام، وإعلام الأندية المنافسة للراقي من دوري المحترفين، تحاول كيد جماهير الأهلي والتقليل منه، بداعي أنه سيخوض الديربي أمام جدة لأول مرة في تاريخه بدلًا من الاتحاد.

لكن البعداني رفض هذه الحملات، وقال خلال تصريحاته لصحيفة "المدينة": "هذه أول مباراة رسمية لنا أمام الأهلي، التقينا من قبل في لقاءات ودية فقط، نعلم أن الراقي يستعد بكل قوة، لأنه يريد العودة لدوري المحترفين، وتعاقد مؤخرًا مع مدرب مشهود له فنيًا وله نجاحات كثيرة مع الأهلي المصري سابقًا".

وأضاف: "لن نسلم لكون الأهلي رحل عنه كل نجومه بعد الهبوط، اسم الأهلي فقط يغني عن كل النجوم، لما له من تاريخ وسجل بطولات وصولات وجولات، فإن فاز سنبارك له، وإذا فزنا، فنحن نستحق".

واختتم: "لن نذهب مع من يحاولون الترويج لفكرة الديربي بيننا وبين الأهلي، لأن الأهلي كيان كبير ومكانه الطبيعي بين الكبار".

يذكر أن الراقي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط، فيما يأتي جدة بالمركز الثامن بنفس الرصيد، لكن متأخرًا بفارق الأهداف.

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