رئيس برشلونة الأسبق: أتمنى هبوط ريال مدريد إلى الدرجة الثانية!

كراهية أم تنافس؟

شن الرئيس الأسبق لبرشلونة جوان جاسبارت تصريحات قوية للغاية تجاه ريال مدريد، معبرًا عن كرهه الواضح لكيان النادي الملكي.

وقال جاسبارت الذي تولى رئاسة برشلونة بين عامي 2000 و2003، إن ريال مدريد يتصف بازدواجية المعايير، في معرض حديثه عن اتهامات برشلونة بقضية نيجريرا.

وقال في تصريحاته لشبكة "كادينا سير": "لقد تحدثوا كثيرًا عن الأخلاق في مدريد، لدرجة أنهم قالوا لنا إنهم سيعيدون لنا الكؤوس الأوروبية والدوريات التي فازوا بها مع دي ستيفانو وسنكون جميعًا في سلام (مازحًا)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل عن قضية نيجريرا: "الأخلاق أهم شيء، إنها الماضي والحاضر والمستقبل، لكنها أيضُا محل وجهات نظر وتفسيرية، لذلك ينبغي الحذر حين نتحدث عن تلك النظرية وهذه المفاهيم، لا أصدق أن هناك ناديًا يمكنه دفع ثمن الحكام في الوقت الراهن، لكن في السابق كان هناك من يشبهون المندوبين للأندية من بين الحكام".

وعبر جاسبارت عن أن التنافس الأكبر في ذهنه هو مع ريال مدريد وليس إسبانيول الغريم في كتالونيا، مستشهدًا بالعديد من المواقف التي حدثت له في علاقته بريال مدريد مثل وصف الرئيس فلورنتينو بيريز له بالوغد، وكونع "شخصًا غير مرغوب به" من إدارة إسبانيول.

لكنه أكد: "لدي هوس بمدريد أكثر بكثير من إسبانيول الذي أريده أن يصعد إلى الدرجة الأولى مجددًا، لكني أريد أن يهبط ريال مدريد إلى الدرجة الثانية!". "