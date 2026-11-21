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لا ينزعج بايرن ميونخ إطلاقًا من الظهور المثير للجدل أحيانًا لمايكل أوليسي، خصوصًا في طريقة تعامله مع الإعلام

خلال الجمعية العمومية السنوية لنادي بايرن ميونخ، وجّه الرئيس هربرت هاينر في كلمته نداءً إلى مايكل أوليسي.

وقال هاينر من على المنصة: «أودّ أن أقول لك هنا يا عزيزي مايكل، بصفتك شخصية مميزة: نحن نفضّل كثيرًا من يترك بصمته بالكرة عند قدمه، لا بالميكروفون أمام أنفه»، وهو ما قابله الأعضاء الحاضرون في القاعة بتصفيق حار. وأكد الرجل البالغ من العمر 72 عامًا: «لأن الجماهير تتطلع إلى شخصيات حقيقية وطباع استثنائية. أتمنى لك أنت أيضًا الشفاء العاجل، لا تسمح لأحد بأن يغيّرك! ابقَ كما أنت!»

وكان أوليسي قد أثار الانتباه مرارًا في الماضي بمقابلاته التلفزيونية المقتضبة. وتُعدّ صورته بوصفه «السيد اللامبالي» مثيرة للجدل بالفعل. ومن بين ما أثار علامات الاستفهام ظهوره خلال اليوم المخصص للفريق لدى حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الألماني في أغسطس، حين ترك زميليه يوناس أوربيج ولينارت كارل خلال أحد التحديات بعد نحو 30 ثانية.

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وأوضح هاينر مجددًا أن ظهور أوليسي لا يشكّل أي مشكلة داخل النادي. كما تطرّق إلى التكهنات المستمرة بشأن رحيل محتمل للنجم الكبير، قائلًا: «أنا واثق من أن مايكل سيكون المرشح التالي (للكرة الذهبية؛ ملاحظة المحرر) الذي ستعجز كلمات المديح عن وصفه. نحن هادئون تمامًا إزاء كل الشائعات المتعلقة بمايكل. فهو مرتبط بعقد حتى 2029».

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هل يبقى في بايرن ميونخ؟ شائعات حول ريال مدريد

خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على وجه الخصوص، تكررت الشائعات بشأن سعي ريال مدريد إلى التعاقد مع أوليسي . وبعدما وعد الرئيس فلورنتينو بيريز الجماهير خلال حملة الانتخابات الرئاسية بصفقة ضخمة على غرار صفقة كريستيانو رونالدو، أفادت وسائل إعلام عدة بأن المقصود بذلك هو لاعب بايرن البالغ من العمر 24 عامًا.

كما ذكرت صحيفة ليكيب مؤخرًا أن زميلي أوليسي في المنتخب الوطني، كيليان مبابي وإبراهيما كوناتي، «يضغطان» بشكل حقيقي على النجم الاستثنائي لحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري ، لإقناعه بالانتقال إلى ريال مدريد.

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غير أن البيع لا يبدو واردًا بالنسبة إلى بايرن إلا إذا فشلت المفاوضات بشأن تمديد العقد الممتد حتى نهاية يونيو 2029. ولم يُحدَّد بعد موعد دقيق في هذا الشأن. وأوضح هاينر قبل أيام قليلة فقط في تصريحات لموقع تي أونلاين، أن المبالغ المتداولة التي تتجاوز 250 أو حتى 300 مليون يورو لا تعنيه كثيرًا حتى ذلك الحين: «يسعدني هنا أن أستشهد بكارل هاينز رومينيجه، الذي كان يقول كثيرًا حين كان رئيسًا لمجلس الإدارة: "نحن لسنا ناديًا بائعًا، بل نادٍ مشترٍ"».

وتابع هاينر أن هذه الفلسفة لم تتغير طوال كل تلك السنوات في بايرن ميونخ، قائلًا: «لا يجب النظر دائمًا إلى الجانب المالي فقط. بل يجب أيضًا التحقق مما إذا كان اللاعب يناسبنا، من حيث أسلوب اللعب والشخصية والطباع، وكذلك على الصعيد الإنساني». واختتم مؤكدًا مرة أخرى بكل وضوح: «مايكل يشعر بالارتياح هنا ويدرك قيمة ما يملكه في بايرن ميونخ».

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إصابة؟ هذا هو وضع مايكل أوليسي

بعد أدائه المذهل في الموسم الماضي (22 هدفًا و31 تمريرة حاسمة)، ظهر أوليسي في أفضل حالاته أيضًا منذ بداية الموسم الحالي، إذ سجّل اثني عشر هدفًا وقدّم سبع تمريرات حاسمة في 16 مباراة في جميع المسابقات.

في المقابل، لم يسجّل أوليسي ولم يصنع أي هدف في التعادل 1-1 أمام كولن يوم الجمعة، بل اضطر إلى مغادرة الملعب مصابًا منذ نهاية الشوط الأول . وبحسب ما أعلنه بايرن لاحقًا، يعاني اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من كدمة في مقدمة القدم. لكن هاينر أعلن خلال الجمعية العمومية أن هناك أملًا في عودته قريبًا. أما هاري كين، الذي تعرّض لتمزق في أربطة الارتفاق خلال التعادل أمام كولن، فقد خضع بالفعل لعملية جراحية .