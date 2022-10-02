رئيس النصر: تحكيم غريب .. حاولوا تكرار ما حدث في الجوهرة

قمة النصر والاتحاد انتهت بالتعادل السلبي

وجه مسلي آل معمر رئيس النصر السعودي انتقادًا واضحًا لأداء، الأورجواياني أندريس كونيا، الحكم الذي أدار مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي، وكذلك لاتحاد كرة القدم على اختياره لتلك المباراة المهمة.

قمة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي على ملعب مرسول بارك انتهت بالتعادل السلبي وشهدت طرد لاعب وسط الاتحاد طارق حامد في الشوط الأول ولحق به عبد المجيد الصليهم من النصر في الفترة الثانية.

المباراة شهدت إشهار الحكم لـ6 بطاقات صفراء بجانب البطاقتين الحمراوتين، وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا أول المنذرين عند الدقيقة الـ22 من اللقاء.

آل معمر أوضح عقب اللقاء عدم رضاه عن النتيجة خاصة بالنظر لسيطرة فريقه الكاملة على المباراة، وأضاف حسبما نقلت صحيفة الرياضية السعودية "كان يُفترض أن نفوز بالثلاث نقاط، النتيجة غير مرضية لنا لأننا سيطرنا على المباراة بالكامل لكن لم يُكتب لنا الفوز ونأمل في التعويض مستقبلًا".

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تابع حول الحكم "الناس جميعها رأت ما حدث من الحكم اليوم، المشهد الذي حدث في ملعب الجوهرة الموسم الماضي تكرر اليوم لكن حمدًا لله مضت الأمور على خير ولم يحدث ما حدث في المباراة السابقة".

"السؤال .. لماذا حصل تاليسكا على بطاقة صفراء مبكرة؟ لماذا تاليسكا تحديدًا؟ اسألوا لجنة الحكام عن إن كان ذلك متعمدًا وعن الحكام الذين يجلبونهم للدوري السعودي، أمور غريبة تحدث صراحة".

وأتم حول آلية اختيار الحكام وعلاقة ذلك بمنع فيفا لحكام كأس العالم من التحكيم "كل دولة لديها 7-8 حكام مميزين، وفيفا لن يختار كل حكام الدولة الواحدة للتحكيم في كأس العالم، جلبنا حكم مرتين وأظهر أنه ليس جيدًا، لماذا نجلبه للمرة الثالثة!".

يُشار إلى أن مباراة الفريقين الأخيرة في ملعب الجوهرة المشعة كانت قد شهدت طرد تاليسكا بالبطاقة الحمراء في بداية الشوط الثاني، وقد أثار ذلك القرار بجانب احتساب ركلة جزاء للاتحاد جدلًا واسعًا عقب اللقاء.