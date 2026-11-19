فجّر أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص العلاقات الثنائية مع العملاق الكتالوني برشلونة، بقيادة الرئيس جوان لابورتا ونائبه رافاييل يوستي.
اليوسف أعلن في تصريحات مع وسائل الإعلام، التوصل إلى اتفاقية تعاون مع برشلونة؛ وذلك خلال زيارة يوستي إلى دولة الكويت، في الساعات الماضية.
وأشار اليوسف إلى أن الاتفاقية؛ تتضمن زيارة وفد من الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة النسائية، إلى مقر نادي برشلونة.
وأضاف: "الوفد سيستمر لمدة 3 أيام؛ حيث سيحاول اكتساب الخبرات من برشلونة في الرياضة النسائية، باعتبار النادي الكتالوني هو الأفضل في العالم بهذه الفئة".
كما أكد رئيس الاتحاد الكويتي، أن برشلونة سيقوم بترشيح مدربين إسبان؛ للإشراف على منتخبات المراحل السنية، خلال الفترة القادمة.
مباراة ودية محتملة
أما المفاجأة الأكبر التي أعلن عنها اليوسف؛ فكانت تلك المتعلقة بمباراة ودية محتملة بين برشلونة والمنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، في بداية عام 2027.
وكشف اليوسف عن أنه اتفق مع يوستي، على بحث إقامة مباراة ودية بين برشلونة والكويت، في الفترة من 20 إلى 28 فبراير القادم؛ بالتزامن مع احتفالات البلاد، بعيد التحرير الوطني.
وتمنى أحمد اليوسف أن تسمح روزنامة العملاق الكتالوني، بإتمام هذه المباراة في الموعد المقترح؛ خاصة أن نائب رئيس برشلونة أكد أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، ولم يُحسم نهائيًا حتى الآن.
جدير بالذكر أن برشلونة مقبل على روزنامة مزدحمة للغاية، في تلك الفترة؛ وتحديدًا في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات كأس الملك.
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أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".