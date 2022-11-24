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رئيس الاتحاد الآسيوي مدافعًا عن قطر: القافلة تسير و..

زهيرة عادل
8:02 م غرينتش+3 24‏/11‏/2022
Gianni Infantino - Salman bin Ibrahim Al Khalifa
قطر أبهرت العالم بتنظيمها لمونديال 2022، لكن البعض لا يزال يتصيد لها

دافع البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة؛ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن دولة قطر بعد الهجوم الذي تتعرض له من قبل بعض الدولة الأوروبية، إثر قوانينها المفروضة خلال كأس العالم 2022.

قطر هي أول بلد عربي يستضيف الحدث العالمي، والبلد الثاني في آسيا، بعد كوريا الجنوبية، التي نظمت نسخة 2002 بالتعاون مع اليابان.

وانطلق مونديال قطر في 21 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل.

وبسؤال رئيس الاتحاد الآسيوي عن الهجومي الأوروبي على قطر، اكتفى الشيخ سلمان بالرد: "القافلة تسير وأكمل أنت المقطع"، في إشارة إلى المثل العربي الشهير.

يذكر أن قطر طالبت كافة المنتخبات قبل انطلاق المونديال باحترام قوانينها ومبادئها العربية الإسلامية، وهو الأمر نفسه الذي طالب به الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المنتخبات، فارضًا بعض العقوبات على من يخالف ذلك.

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