رئيس نابولي: لن نجبر كوليبالي على البقاء، وهل ينتقل لبرشلونة؟

كشف أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن موقفه من رحيل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي عن صفوف الفريق.

وتزداد الشكوك بصفة مستمرة حول مستقبل صاحب الـ30 سنة، مع دخوله العام الأخير من عقده مع نابولي دون التجديد حتى الآن.

وظهرت العديد من الأنباء حول اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته، بوجود خطوط اتصال تجمع اللاعب بالمدرب تشافي هيرنانديز.

ومن جانبه قال دي لورينتيس في تصريحات صحفية:"كوليبالي هو رمز لنابولي، والقرار بيده إذا لم يكن يريد أن يظل رمزًا للنادي".

وأضاف:"نريده أن يبقى لكن لا يمكننا إجباره على ذلك، لكل فرد كرامته واحتياجاته ونحن نحترم الجميع".

وتابع:"لم أجبر أي شخص على البقاء حتى في حالة وجود سنوات عديدة ولن أفعل ذلك، الحالة الوحيدة كانت مع والتر ماتزاري الذي طلبت منه البقاء ووافق بكل احترام".

🚨☎️ De Laurentis, presidente del NAPOLI, en @JijantesFC



“El Barça no puede pagar por Koulibaly porqué no tiene dinero” pic.twitter.com/hDDhKlvnyI — Gerard Romero (@gerardromero) May 20, 2022

وأما عن انتقال كوليبالي إلى برشلونة، قال رئيس نابولي في تصريحات لقناة "Jijantes FC" على موقع تويتش:"برشلونة لا يستطيعون ضم كوليبالي لعدم امتلاكهم الأموال الكافية للصفقة".

يذكر أن كوليبالي انتقل إلى نابولي قادمًا من جينك البلجيكي في 2014 مقابل 7.75 مليون يورو، وأصبح من خلاله أحد أهم المدافعين في الدوري الإيطالي وأوروبا بشكل عام.

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