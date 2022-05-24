رئيس مانشستر سيتي: نريد الإبقاء على جوارديولا للأبد!

كشف الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو أن ناديه حريص على الإبقاء على بيب جوارديولا في مهمة تولي الإدارة الفنية لمواسم أخرى.

وكانت هناك تكهنات حول مستقبل مدرب برشلونة السابق حيث أنه على وشك الدخول في آخر عام من عقده، لكن يبدو أن الفريق السماوي حريص على تمديد تعاقده.

حيث أجرى سوريانو مقابلة مع "RAC1" أدلى فيها ببعض التصريحات حول موقفه من تجديد تعاقد المدرب الإسباني، وصرح بأنه يتمنى بقائه "إلى الأبد".

ماذا قال فيران سوريانو؟

قال المدير التنفيذي لمانشستر سيتي: "الإرادة هي بقاء جوارديولا هنا إلى الأبد، لما لا؟".

وعن صفقة انضمام المهاجم النرويجي إرلينج هالاند واصل: "لقد اختارنا هالاند للانضمام لفريقنا، وندفع له الراتب الذي يمكننا تحمله، لقد عملنا بجد لشرح مشروعنا له".

وأضاف: "هالاند سيحتاج إلى فترة من التكيف وعلينا التحلي بالصبر، لكنه سينجح".

ودافع سوريانو عن الاتهامات التي توجه لفريق مانشستر سيتي بشأن الدعم المادي الذي يتلقاه من الدولة الإماراتية.

حيث أوضح: "لسنا نادٍ حكومي، نحن نادٍ يملكه ثلاثة مساهمين يبحثون عن الربحية".

واختتم: "ليس لدينا أموال أكثر من غيرنا، انظر فقط إلى مقدار الأموال التي أنفقها مانشستر يونايتد في السنوات القليلة الماضية وسترى أنهم أنفقوا المزيد".

ماذا عن موسم مانشستر سيتي الماضي؟

استطاع فريق مانشستر سيتي حسم بطولة الدوري في الجولة الأخيرة بعد سيناريو درامي تعرض له أمام أستون فيلا، لينهي طموحات ليفربول في تحقيق الرباعية.

فيما خرج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، وغادر كأس الاتحاد الإنجليزي في نصف النهائي أيضًا ضد الريدز.

ليكون بذلك قد نجح الفريق السماوي في الحصول على بطولة الدوري فقط، فيما ينتظر مواجهة ليفربول في بطولة الدرع الخيرية مطلع الموسم القادم.

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