رئيس فيورنتينا : فلاهوفيتش مخادع وأراد تقليد ما يفعله مبابي!

قام روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي، باتهام المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش بعدم الأمانة في محادثات تمديد عقده.

فلاهوفيتش كان من أهم أبطال فترة الانتقالات الشتوية، حيث كانت هناك العديد من التكهنات حول انتقاله إلى يوفنتوس أو آرسنال.

وانتهى به الأمر بالانتقال إلى يوفنتوس مقابل 81 مليون يورو، بعد رفضه تمديد عقده الذي كان ينتهي مع الفيولا في يونيو 2023.

ومن جانبه قال رئيس فيورنتينا في تصريحات صحفية:"خطة فلاهوفيتش كانت مماثلة لما يتبعه مبابي مع باريس سان جيرمان، الذهاب كلاعب حر لكسب المال".

وأضاف:"الاتفاق مع فلاهوفيتش كان حافلًا بالأكاذيب، بدأنا محادثات مع الأندية الإنجليزية وفي كل مرة جاء فيها عرض جديد كان يرفض وكلاء فلاهوفيتش التفاوض".

وخلال حديثه أعرب كوميسو عن أسفه لرحيل فلاهوفيتش عن النادي إلى يوفنتوس، حيث كان يفضل انتقاله لأحد الأندية خارج إيطاليا وبالتحديد إلى إنجلترا.

يذكر أن فلاهوفيتش البالغ من العمر 22 سنة، سجل 20 هدفًا وصنع 4 في 24 مباراة مع فيورنتينا هذا الموسم قبل رحيله عن الفريق.

اقرأ أيضًا ..