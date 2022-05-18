رئيس فرانكفورت يسخر من ملعب نهائي الدوري الأوروبي: استاد ميكي ماوس!

سخر بيتر فيشر رئيس نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باختيار ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" معقل نادي إشبيلية لاستضافة المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.

ونجح آينتراخت فرانكفورت في التتويج بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على رينجرز الاسكتلندي بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية صورًا لرئيس آينتراخت فرانكفورت وهو يختلط مع جماهير النادي في إشبيلية.

وخلال حديثه إلى الجماهير، أعرب فيشر عن أسفه من اختيار ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" لإقامة نهائي الدوري الأوروبي، بسبب سعته في المقام الأول.

وقال فيشر: "هناك 190 ألف مشجع لن يتمكنوا من التواجد في ملعب ميكي ماوس".

ويأتي تعليق فيشر لأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وزع عشرة آلاف تذكرة لكل فريق، بينما وصل عدد طلبات جماهير فرانكفورت للحصول على تذاكر النهائي إلى 200 ألف طلب.

وعلى الرغم من ذلك، قام كل من آينتراخت فرانكفورت ورينجرز بتحريك العديد من المشجع لدعم فريقيهما في إشبيلية، مما أدى إلى مشاجرات في الفترة التي سبقت المباراة.

المثير للسخرية حقًا، أن الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن ميكي ماوس افتتح مباراة إشبيلية ضد برشلونة في فبراير 2019، وقام بضربة البداية للمباراة.

اقرأ أيضًا ..

إنجاز أعظم من ذهب البطولات .. حملة دعم لإدريسا بعد اتهامه بـ "رهاب المثلية"

علاج بالجبن وتدريب الأشباح والجنس .. أغرب طلبات المدربين من النجوم!

قبل رحيل مبابي .. ميسي يطلب ضمانات من باريس!