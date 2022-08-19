رئيس دورتموند: نحب رونالدو، لكن توقفوا عن ربطه بنا

هل توجد محادثات بين رونالدو والنادي الألماني؟

قرر هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، الخروج للرد على التكهنات التي ربطت النادي الألماني بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

شبكة "CBS Sports" كشفت عن تحمس رونالدو بالانضمام إلى دورتموند، لخوض تجربة جديدة بالدوري الألماني، خاصة وأن الفريق مشارك بدوري أبطال أوروبا الذي يعتبر الهدف الرئيسي له.

وأوضح تقرير الشبكة أن رونالدو منفتح على الانتقال لدورتموند، ليس للمشاركة في دوري الأبطال فقط، بل لكي يمتلك الفرصة للمنافسة على الدوري الألماني وبذلك قد يصبح أول لاعب يفوز بلقب الدوري المحلي في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

وبعد الأنباء حول قيام جورج مينديش بعرضه على دورتموند، أوضح فاتسكه موقفه من التعاقد مع صاحب الـ37 سنة.

ماذا قال فاتسكه عن رونالدو؟

الرئيس التنفيذي لدورتموند قال في مؤتمر صحفي:"أنا أحب هذا اللاعب، وبالفعل هي فكرة رائعة جدًا برؤيته بقميص الفريق في سيجنال أيدونا بارك".

وأضاف:"ومع ذلك لا توجد أي اتصالات بين كل الأطراف المعنية حول صفقة محتملة، لذلك توقفوا عن الحديث بخصوص هذا الأمر".

ما هو مصير رونالدو؟

المهاجم المخضرم يرغب في الرحيل عن يونايتد، والنادي الإنجليزي مستعد تمامًا لهذه الخطوة، ولكن كل الأبواب تبدو مغلقة في الوقت الحالي.

تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ جميعهم لا يريدون التعاقد مع رونالدو رغم كل الأنباء المنتشرة حول اهتمامهم بالحصول على خدماته.

وسيكون من المثير للاهتمام رؤية ما سيحدث له في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، وإمكانية حدوث أي مفاجأة برحيله لفريق آخر أو البقاء في أولد ترافورد للمشاركة في مشروع المدرب إريك تين هاج الذي يحاول التعافي بعد الخسارة من برينتفورد وبرايتون بأول جولتين من الدوري الإنجليزي.

وربما تساهم صفقات من نوعية كاسيميرو نجم ريال مدريد ويانيك كاراسكو جناح أتلتيكو أو أنتوني جناح أياكس، في عدول رونالدو عن قراره ليبقى مع يونايتد لموسم آخر.