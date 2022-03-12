رئيس بشكتاش: شرط واحد وسأحمل تاليسكا على ظهري وأعيده للنادي

لم يكن ينقص النصر في ظل وضعه الصعب حاليًا إلا سعي الأندية خلف نجومه الذين يُعول عليهم لتحقيق البطولات الموسم القادم بعد اقترابه كثيرًا من الخروج بموسم صفري في 2021-2022.

النصر بنى فريقًا قويًا هذا الموسم على رأسه أندرسون تاليسكا الذي ضمه في الصيف الماضي بعد صراع شرس مع الهلال، ويتحدث العديد حاليًا حول إمكانية رحيل اللاعب الصيف القادم نتيجة العديد من العوامل، وقد زاد رئيس بشكتاش أحمد نور تشيبي الطين بلة.

ماذا قال رئيس بشكتاش عن تاليسكا؟

صحيفة فوتماك التركية نقلت عن أحمد نور تشيبي ترحيبه الكبير بإعادة تاليسكا للفريق، لكنه حدد شرط مهم لحدوث ذلك وهو قبول اللاعب بالظروف المالية للنادي.

تاليسكا عاش أيامًا رائعة مع بشكتاش حين لعب له موسمي 2016-2017 و2017-2018 معارًا من بنفيكا، قبل رحيله عن أوروبا وانتقاله لخوض تجربة في الصين ومن ثم الانضمام إلى الدوري السعودي.

الرئيس سُئل عن موقفه من التعاقد مع تاليسكا بعد الحديث عن عدم شعوره بالراحة في النصر ورغبته الرحيل الصيف القادم، فأجاب "ميزانيتنا واضحة ونراجعها دومًا، إن قمنا بضم لاعب براتب كبير ولم نستطع بعد ذلك دفعه سنضر النادي كثيرًا".

تابع "إن وافق على اللعب لبشكتاش بشروط وظروف النادي المالية، سأحمله على ظهره وأعيده للنادي، لكني لن أعد بوعود لن تحدث".

أتم "عليه الامتثال لشروطنا واللعب لنا وفق ميزانيتنا، وإلا بالتوفيق له في الدول الأخرى وأندية مختلفة".

كيف هو مشوار تاليسكا مع النصر؟

صاحب الـ27 عامًا عاش موسمًا متذبذبًا مع النصر، تألق أحيانًا ولعب دورًا مهمًا في نتائج الفريق الإيجابية، وتراجع أحيانًا أخرى وكان أيضًا أحد أسباب تراجع الفريق.

لعب تاليسكا مع النصر 27 مباراة في جميع البطولات سجل بها 16 هدفًا وصنع 4، وقد سجل 14 هدفًا في الدوري السعودي ويُنافس على لقب الهداف مع أوديون إيجالو ولياندري تاوامبا ورومارينيو وعبد الرزاق حمدالله.

اللاعب لم يستطع سوى إحراز هدف واحد في المباريات الأربعة الأخيرة وتحديدًا بعد تصريحاته الجدلية ضد زميله السابق "حمدالله"، وقد ساهم ذلك الأداء الضعيف من جانبه في خسارة النصر لمباراتين والتعادل في ثالثة.

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